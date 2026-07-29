Власти Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за засухи. Уровень воды в Дунае упал до рекордно низкого

Министр окружающей среды Венгрии Ласло Гайдош объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. «Три четверти страны сталкивается с острой нехваткой воды, поэтому мы ввели наивысший уровень готовности, чтобы водный сектор мог более эффективно и оперативно осуществлять срочные мероприятия и необходимые меры», — сообщил министр на своей странице в Facebook 29 июля.

«В 66 из 84 районов Венгрии, находящихся в зоне дефицита воды, индекс засухи превышает установленный законом трехбалльный предел. Именно поэтому я отдал распоряжение о режиме чрезвычайной готовности! Это означает, что специалисты Управления водного хозяйства будут осуществлять защиту от засухи на чрезвычайно высоком уровне на 74% территории страны».

Вскоре после этого Гайдош написал, что специалисты водного сектора немедленно начали действовать:

«На участке Дуная в Пакше <Пакш, город в центральной части Венгрии — The Insider> специалисты уже привели в состояние готовности 4 насосные станции и 2 плавучих крана... 55 наших коллег работают на месте круглосуточно, чтобы обеспечить полную безопасность водоснабжения даже при крайне низком уровне воды».

Как пишет венгерское издание Blikk, особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, где выращивают важные сельхозкультуры. Онлайн-газета 24.hu сообщает, что уровень воды в Дунае упал до рекордно низкого: в Пакше он составляет 116 см, а в Байе на юге страны — 4 см. Падение уровня воды в Дунае, помимо прочего, мешает движению судов. Также пришлось снизить мощность единственной атомной станции в Венгрии — АЭС «Пакш».