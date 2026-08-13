Румыния впервые полностью останавливает АЭС «Чернаводэ» из-за обмеления Дуная

Румыния впервые за время эксплуатации своей единственной АЭС «Чернаводэ» останется совсем без атомной генерации электроэнергии, пишет Digi 24. Второй, последний работающий энергоблок станции будет контролируемо остановлен начиная с четверга из-за низкого уровня воды в Дунае, сообщило Министерство энергетики страны в среду вечером. Первый энергоблок уже был отключен 28 июля по той же причине.

Оба энергоблока АЭС «Чернаводэ» мощностью по 700 МВт каждый работают на уране с тяжелой водой в качестве замедлителя и теплоносителя. При работе обоих реакторов станция обеспечивает около 20% энергопотребления Румынии.

Минэнерго утверждает, что дефицит удастся закрыть за счет альтернативных источников и импорта: ветрогенерации (в среднем 525 МВт, до 1560 МВт в пике), резервного энергоблока «Ровинарь-4» мощностью 330 МВт и минимум 300 МВт — от гидроэлектростанций Hidroelectrica. У страны также есть трансграничные мощности примерно на 4000 МВт — для импорта электроэнергии из соседних государств. Ведомство при этом призвало население к экономии электричества, особенно в интервале с 19:00 до 23:00. По данным оператора Transelectrica, в среду в 19:15 потребление электроэнергии в стране составляло 6662 МВт при производстве в 5908 МВт.

Из-за обмеления Дуная Венгрия принимает экстренные меры для защиты своей АЭС, а Сербия распечатала топливные резервы из-за замедления баржевого судоходства.