Вслед за Дунаем рекордно обмелел Рейн, в Сербии из-за проблем с судоходством распечатывают резервы топлива

Дунай — вторая по протяженности река Европы — на этой неделе обмелел до рекордно низкого уровня. Жара охватила значительную часть континента, добавив проблем и без того тяжелому лету, которое уже нарушило работу важнейших водных артерий, энергоснабжение и спровоцировало смертоносные пожары, отмечает Bloomberg. Последствия ощущаются по всему бассейну Дуная — Венгрия принимает экстренные меры для защиты своей единственной АЭС, Сербия распечатала топливные резервы из-за замедления баржевого судоходства, Румыния и Словакия столкнулись с перебоями в речной навигации, власти стран региона готовятся к дальнейшему падению уровня воды.

На участке Дуная, протекающем через Будапешт, к четырем часам дня 29 июля уровень воды упал до 24 сантиметров — на четыре сантиметра ниже показателя предыдущего дня — и превысил прежний рекордный минимум в 33 сантиметра, зафиксированный в 2018 году, сообщило национальное управление водного хозяйства Венгрии.

Ожидая дальнейшего падения уровня реки, страна перебросила плавучие насосные станции к своей единственной АЭС, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения, заявил в Facebook министр охраны окружающей среды Ласло Гайдош. Станция объявила об остановке одного из четырех реакторов из-за низкого уровня воды. Обмеление также остановило речные круизные суда — важную часть туристической индустрии Будапешта — и вынудило приостановить несколько паромных переправ.

Аналогичная ситуация складывается и на Рейне — из-за сильной жары и почти полного отсутствия осадков, которые уже нарушили транспортировку европейских энергоресурсов и работу атомной генерации, эта река достигла рекордного минимума уровня воды уже в четверг утром — раньше, чем ожидалось.

В Румынии швейцарское круизное судно село на мель на Дунае поздно вечером в понедельник по пути в Болгарию, что вынудило эвакуировать всех пассажиров. Власти намерены остановить второй из двух реакторов местной АЭС — первый реактор был остановлен ранее на этой неделе.

В Сербии регуляторы разрешили топливным ритейлерам задействовать резервы после того, как низкий уровень воды сократил баржевые поставки топлива по реке. Вице-премьер Ивица Дачич провел экстренное совещание по критически обмелевшему Дунаю, из-за которого нарушены работа гидроэнергетики, поставки нефти и зерна, а также орошение в северном сельскохозяйственном регионе Воеводина. Министерство энергетики Сербии предупредило, что поставки топлива речными баржами нарушены, поскольку суда могут перевозить только около 25% обычной загрузки, чтобы не сесть на мель.

Уровень воды на Дунае в Словакии также упал до минимума за несколько десятилетий, что нарушило речное судоходство — суда с большой осадкой уже не могут проходить некоторые участки и вынуждены оставаться в порту или на якоре до улучшения условий, сообщило транспортное управление страны. Чтобы сэкономить воду, операторы гидроэнергетического комплекса Габчиково скорректировали работу шлюзов — это ключевое узкое место для судов, следующих вниз по течению в Венгрию.

Еще в 2023 году The Insider писал о последствиях глобального потепления до 2027 года. Помимо очевидных последствий экстремально высоких температур, приводились и менее явные — перебои с авиарейсами, климатическая миграция и снижение производительности труда.