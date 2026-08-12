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Новости

Власти Венгрии проведут работы по подъему уровня Дуная, чтобы восстановить работу АЭС «Пакш»

The Insider
Фото: Daniel Kiss

Фото: Daniel Kiss

Власти Венгрии приступят к работам по повышению уровня Дуная, чтобы обеспечить бесперебойную работу единственной в стране атомной электростанции «Пакш». Об этом в видеообращении в Facebook сообщил премьер-министр страны Пётер Мадьяр, передает Associated Press.

Из-за продолжительной засухи и серии аномальных тепловых волн уровень одной из крупнейших рек Европы упал до рекордных минимумов, поставив АЭС «Пакш» на грань полной остановки впервые за 44 года её работы. Станция, построенная ещё в советское время, использует воду Дуная для охлаждения четырёх реакторов и сейчас работает лишь чуть более чем на 10% от своей мощности в 2000 МВт.

По словам Мадьяра, в четверг на участке Дуная выше по течению от станции начнётся строительство донного порога — низкой конструкции из бетона и камня, которая замедлит течение и поднимет уровень воды выше по руслу. Доставка примерно 145 тыс. кубометров камня для строительства начнётся уже в среду вечером. Как заявил премьер, эта мера может поднять уровень Дуная почти на метр.

Кроме того, к станции доставят две 80-метровые баржи, которые при необходимости затопят, чтобы дополнительно поднять уровень воды у охлаждающих насосов АЭС ещё на 20 см. Решение о затоплении барж примут в пятницу. Мадьяр сказал, что Дунай «дал нам дни, а не месяцы»,
подчеркнув, что работы необходимо провести в кратчайшие сроки, чтобы избежать полной остановки станции.

По подсчётам премьера, работа АЭС «Пакш» на нынешней сниженной мощности обходится экономике Венгрии в $158 млн в месяц, тогда как запланированные работы на Дунае будут стоить около $19 млн. Схожие меры на прошлой неделе применили в Румынии, где власти затопили в Дунае четыре баржи с камнем, чтобы направить воду к АЭС «Чернаводэ», уже остановившей один из двух своих реакторов из-за обмеления реки.

Ранее сообщалось, что обмеление Дуная нарушило судоходство и энергоснабжение сразу в нескольких странах региона. Жара охватила значительную часть континента, добавив проблем и без того тяжелому лету, которое уже нарушило работу важнейших водных артерий, энергоснабжение и спровоцировало смертоносные пожары.

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