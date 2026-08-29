Россия отправила второй военный корабль охранять подсанкционные суда в Ла-Манше. Британский флот следил за конвоем трое суток

Россия задействовала сразу два боевых корабля для сопровождения подсанкционных судов General Skobelev и Sparta через Северное море и Ла-Манш. К находившемуся с ними «Адмиралу Левченко» присоединился фрегат «Неустрашимый», подтвердили Королевские военно-морские силы Великобритании. За российской группой британский флот следил в течение трех суток.

В операции участвовали британский эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульный корабль HMS Severn, а также вертолет Merlin. Они сопровождали российскую группу от Северного моря через Ла-Манш, после чего у французского острова Уэссан передали наблюдение другому члену НАТО. Одновременно еще один британский корабль, HMS Mersey, следил за шедшим неподалеку российским танкером-снабженцем «Академик Пашин».

Королевский флот утверждает, что после задержания в июне подсанкционного российского танкера Smyrtos суда российского «теневого флота» стали чаще менять маршруты, а Москва вынуждена направлять боевые корабли для их сопровождения. Число выходов британского флота для наблюдения за российской активностью за первые восемь месяцев 2026 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

The Insider писал о нынешней группе российских судов 25 августа. Тогда у берегов Испании заметили «Адмирала Левченко», Sparta, General Skobelev и «Академика Пашина», которые двигались в сторону Гибралтара. На тот момент сообщалось, что три гражданских судна сопровождает только «Адмирал Левченко».

«Неустрашимый» находится у британских берегов как минимум с июля. 16 июля The Insider отмечал, что фрегат, вероятно, сменил «Адмирала Григоровича», который несколько месяцев сопровождал танкеры «теневого флота» через Ла-Манш. Еще 10 июля OSINT-проект Russian Forces Spotter сообщал, что «Неустрашимый» сменил его в водах пролива. Теперь британский флот впервые прямо сообщил об участии «Неустрашимого» в охране проходящего там российского конвоя.

20 июля «Неустрашимый» провел учения с боевой стрельбой примерно в 74 км к югу от британского Плимута. За ним тогда наблюдали британский патрульный корабль HMS Tyne и французский военный самолет. Перед началом стрельб российский экипаж предупредил британцев и попросил HMS Tyne отойти на безопасное расстояние.

General Skobelev, Sparta и «Академик Пашин» также уже ходили вместе. В мае они заходили в сирийский Тартус в сопровождении российского фрегата «Адмирал Касатонов». Суда отключали или подделывали сигналы AIS, а эксперты предполагали, что они доставляли военную технику на российскую базу.

General Skobelev и Sparta проходили Ла-Манш под российской военной охраной и раньше. В июле 2025 года их сопровождал корвет Балтийского флота «Бойкий». Оба судна принадлежат связанной с Минобороны РФ «Оборонлогистике» и использовались в операциях по перевозке российских военных грузов.