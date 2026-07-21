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Российский фрегат «Неустрашимый» провел учения с боевой стрельбой у берегов Великобритании на глазах у британского ВМФ

The Insider
Фрегат «Неустрашимый». Фото: Getty Images

Фрегат «Неустрашимый». Фото: Getty Images

Фрегат Балтийского флота «Неустрашимый» 20 июля провел артиллерийские учения с боевой стрельбой в 40 морских милях (74 км) к югу от британского Плимута. Как сообщает Би-би-си, за этим наблюдал корабль Королевского военно-морского флота. Британский ВМФ продолжает внимательно отслеживать действия корабля, заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно Би-би-си, российский военный корабль уведомил патрульный корабль Королевского военно-морского флота HMS Tyne о своем намерении провести артиллерийские учения. Российский экипаж попросил HMS Tyne удалиться на безопасное расстояние, что тот и сделал.

За «Неустрашимым» также наблюдал французский военный самолет: его экипаж связался с кораблем по радиосвязи, потребовав сообщить о своих намерениях. Учения фрегата с боевой стрельбой проходили в международных водах и длились 30 минут.

На прошлой неделе The Insider писал, что «Неустрашимый», незадолго до того обнаруженный у берегов Великобритании, вероятно, пришел на смену «Адмиралу Григоровичу», который на протяжении нескольких месяцев сопровождал танкеры «теневого флота» через Ла-Манш.

В конце марта тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что разрешил британским военным задерживать суда, который находятся под санкциями. С тех пор известно о задержании одного такого судна — танкера Smyrtos (IMO: 9389100). 14 июня на его борт высадились военные Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

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