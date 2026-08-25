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Новости

Россия возвращает военный флот в Средиземное море

The Insider
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Группа из четырех российских судов, включая большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», движется на юг вдоль побережья Испании по направлению к Гибралтару и Средиземному морю. Об этом сообщает OSINT-проект Russian Forces Spotter.

По данным проекта, группу заметили у берегов Испании 24 августа. Помимо «Адмирала Левченко», в нее входят ролкер Sparta, нефтяной танкер «Генерал Скобелев» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Они вышли из Балтийска в середине августа, «Адмирал Левченко» сопровождает остальные три судна. Sparta ранее участвовала в вывозе российской военной техники из сирийского Тартуса после падения режима Башара Асада.

Иллюстрация к материалу

В AIS ролкера в качестве пункта назначения указан египетский Порт-Саид. Однако Russian Forces Spotter отмечает, что во время предыдущего похода российские суда также указывали Порт-Саид, но в итоге направились в сирийский Тартус. Поэтому конечный пункт нынешнего маршрута пока неизвестен. Ожидается, что группа подойдет к Гибралтару примерно 27 августа.

Если «Адмирал Левченко» пройдет через Гибралтар, это будет первый российский военный корабль в Средиземном море примерно за два месяца. Ранее The Insider писал, что Россия впервые за 13 лет осталась без военных кораблей в регионе, а Тартус после падения режима Асада теряет роль базы постоянного российского военно-морского присутствия.

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