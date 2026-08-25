Россия возвращает военный флот в Средиземное море

Группа из четырех российских судов, включая большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», движется на юг вдоль побережья Испании по направлению к Гибралтару и Средиземному морю. Об этом сообщает OSINT-проект Russian Forces Spotter.

По данным проекта, группу заметили у берегов Испании 24 августа. Помимо «Адмирала Левченко», в нее входят ролкер Sparta, нефтяной танкер «Генерал Скобелев» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Они вышли из Балтийска в середине августа, «Адмирал Левченко» сопровождает остальные три судна. Sparta ранее участвовала в вывозе российской военной техники из сирийского Тартуса после падения режима Башара Асада.