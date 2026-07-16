Россия впервые за 13 лет осталась без военных кораблей в Средиземном море, Тартус теряет роль базы постоянного присутствия

В Средиземном море впервые с 2013 года не осталось ни одного российского военного корабля. На это обратил внимание OSINT-проект Russian Forces Spotter.

«В настоящее время в Средиземном море не наблюдается ни одного российского военного корабля. С 2013 года Россия поддерживала непрерывное военно-морское присутствие в этом регионе. Сегодня, похоже, эта непрерывность была нарушена».

По мнению аналитика, одной из основных причин стала продолжающаяся после начала полномасштабной войны блокировка прохода через турецкие проливы для военных кораблей, из-за чего Черноморский флот не может свободно проводить ротацию сил. Кроме того, российский пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, по его оценке, постепенно превращается в ограниченный логистический узел, а не остается базой, обеспечивающей постоянное военно-морское присутствие России в Средиземном море.

«Развертывание российских сил становится всё более эпизодическим, непрерывность присутствия нарушена. Теперь вопрос в том, удастся ли ее восстановить или это свидетельствует о долгосрочном изменении характера российского военно-морского присутствия в Средиземном море».

Аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас в разговоре с The Insider отметил, что корабли, направляющиеся в Средиземное море, теперь должны выходить из Северной Европы [и так же возвращаться]. При этом России приходится договариваться с различными государствами о возможности оказания кораблям логистической поддержки, что в нынешних политических условиях становится всё сложнее.

Дуглас также отметил, что на распределение российских военно-морских сил влияют и другие факторы. После ударов по российским военным кораблям в Санкт-Петербурге часть сил была задействована для сопровождения яхты Владимира Путина, а другие корабли выполняют задачи по сопровождению российских судов у берегов Великобритании и периодически производят предупредительные выстрелы в сторону гражданских судов (1, 2). По мнению Дугласа, все эти обстоятельства в совокупности снижают возможности России поддерживать постоянное присутствие в Средиземном море.

При этом аналитик считает, что отсутствие российских кораблей в регионе, вероятнее всего, носит временный характер.

«Скорее всего, российские корабли вернутся в Средиземное море — вопрос не в том, вернутся ли они, а в том, когда именно это произойдет».

После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года Россия начала выводить силы и технику из Сирии. В конце 2024-го — начале 2025 года с военно-морской базы в Тартусе были вывезены значительные объемы вооружения и военной техники. Переброска осуществлялась морем, однако сопровождалась несколькими инцидентами. В ночь на 24 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром затонул сухогруз URSA MAJOR, принадлежавший «Оборонлогистике».

Компания заявила, что причиной крушения стала «террористическая атака»: по ее версии, перед затоплением на правом борту судна произошли три взрыва. После этого суда «Оборонлогистики», перевозившие грузы из Сирии, начали сопровождать российские военные корабли. Позже при переходе из Тартуса произошел пожар на российском ролкере Sparta.

В январе Reuters со ссылкой на сирийские источники сообщило, что Россия также начала вывод войск с авиабазы Камышлы на северо-востоке Сирии. По данным агентства, часть личного состава и техники перебрасывали на авиабазу Хмеймим, другая часть возвращалась в Россию.

Одновременно Москва пытается переориентировать Тартус на коммерческое использование. 11 июля Reuters сообщило, что сирийская компания Rus Line совместно с российскими партнерами готовит создание в порту Тартус логистического хаба для перевалки российских грузов — зерна, угля, древесины, стали и другой продукции. По словам генерального директора Rus Line Джинана Мубадды, один из причалов порта будет использоваться для коммерческих перевозок, тогда как второй сохранит военное назначение.