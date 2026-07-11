Россия создает коммерческий логистический узел в порту Тартуса - Reuters

Сирийская логистическая компания Rus Line в кооперации с российскими компаниями, проектирует коммерческий логистический узел в порту Тартус, где во время правления Башара Асада находилась военно-морская база ВС РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы и источники из числа сирийских чиновников и сотрудников компаний.

Планируется, что новый коммерческий порт будет обслуживать российские грузы зерна, кормов, растительных масел, древесины, угля, риса, сахара, стали и др. Генеральный директор Rus Line Джинан Мубадда заявил, что для этих целей будет выделен один из причалов порта Тартус, тогда как второй останется полностью военным. Целевые объемы грузов составляют около 250 000 тонн в месяц, а операции должны начаться в середине июля.

Двое представителей сирийского МИД заявили, что проект логистического узла был представлен в конце января на встрече Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа. Проект нацелен на создание регулярного морского маршрута между портом Новороссийск на Черном море и Тартусом, откуда товары будут отправляться по Сирии и странам Персидского залива.

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года судьба двух российских военных баз в сирийской Латакии (авиабаза Хмеймим и военно-морская база Тартус) оказалась под вопросом. Россия начала вывозить военную технику базы в Тартусе, но теперь, по всей видимости, пытается восстановить свое присутствие. В октябре 2025 года сообщалось, что российские военные самолеты возобновили полеты на авиабазу Хмеймим после почти полугодового перерыва.