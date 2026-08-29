Канада сняла санкции с Чубайса. Он убеждал власти страны, что «исторически» был в оппозиции к Путину

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка, следует из постановления, опубликованного в официальной газете правительства страны. Решение вступило в силу еще 13 августа. Чубайс сам добивался отмены ограничений и ранее обратился из-за этого в канадский суд.

В документе говорится, что министр иностранных дел получил от Чубайса заявление об исключении из санкционного списка и обнаружил «разумные основания» рекомендовать удовлетворить его просьбу. Какие именно аргументы убедили канадские власти, не уточняется. После отмены ограничений Чубайс снова может въезжать в Канаду, а гражданам и компаниям страны разрешено вести с ним дела.



Под санкции Канады он попал летом прошлого года вместе с еще 76 россиянами. В объявлении о пакете канадские власти сообщали, что ограничения затронули, среди прочих, представителей ближайшего окружения Владимира Путина, высокопоставленных чиновников, олигархов и людей, которые долгое время получали выгоду от российского режима.

Уже в сентябре Чубайс попросил канадский МИД исключить его из списка. Не дождавшись ответа в предусмотренный законом 90-дневный срок, в феврале 2026 года он обратился в Федеральный суд Канады. К моменту подачи иска заявление оставалось без ответа более 160 дней.

В обращении Чубайс называл себя «исторически» оппозиционным Путину политиком и утверждал, что с 2022 года находится в «добровольном изгнании». По его версии, он покинул Россию и ушел с государственной должности именно в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Санкции, писал Чубайс, нанесли ему «значительный репутационный ущерб», поставив его в один ряд с людьми, действиям которых он якобы противостоял. Он также жаловался, что его имущество в России арестовано, поэтому зарабатывать он может преимущественно за рубежом.

Чубайс действительно стал одним из первых высокопоставленных российских чиновников, покинувших страну после начала полномасштабной войны. В марте 2022 года он ушел с поста спецпредставителя Путина по связям с международными организациями и уехал из России. Bloomberg тогда писал, что причиной стал отказ Чубайса поддержать войну. Сам он, однако, публично с развернутым осуждением российского вторжения тогда не выступил.

До этого Чубайс десятилетиями занимал ключевые должности в российской власти. Один из архитекторов приватизации 1990-х, он был первым вице-премьером, руководителем администрации Бориса Ельцина, затем возглавлял РАО «ЕЭС России». С 2008 по 2020 год Чубайс руководил «Роснано», после чего Путин назначил его своим спецпредставителем.

Именно деятельность «Роснано» после его отъезда стала предметом многочисленных уголовных дел и многомиллиардных исков. Новое руководство корпорации оценивало ущерб от операций предыдущего менеджмента более чем в 200 млрд рублей. В январе 2025 года бывших заместителей Чубайса задержали по делу о фальсификации отчетности. Следствие утверждает, что руководство скрывало реальное финансовое положение компании, чтобы привлечь более 43 млрд рублей государственного финансирования. Сам Чубайс фигурантом этого уголовного дела не стал

Отдельная история связана с проектом Plastic Logic. В 2011 году Чубайс лично показывал Путину гибкий электронный планшет для школьников, который, по его словам, должен был заменить весь комплект учебников. Проект так и не был реализован. Позже ФСБ заявила о хищении 13 млрд рублей, выделенных на создание пластиковых дисплеев, а «Роснано» потребовало взыскать с Чубайса и других бывших руководителей убытки. В апреле 2025 года суд арестовал их активы на 5,6 млрд рублей.

В июле 2026-го Арбитражный суд Москвы взыскал почти 11,9 млрд рублей с бывших руководителей «Роснано», в числе ответчиков был Чубайс. Сам он назвал преследование бывших сотрудников корпорации «репрессиями» и «издевательством над законом», а нынешнее руководство «Роснано» — «рейдерской конторой».

Путин после отъезда бывшего соратника также неоднократно публично нападал на него. В 2023 году он предположил, что Чубайс уехал из-за «огромной финансовой дыры» в «Роснано», и назвал его «Мошей Израилевичем». Сам Чубайс в последние годы занимается академическими проектами: в 2024 году он стал организатором группы спонсоров Центра российских исследований при Тель-Авивском университете, который изучает историю России после 1991 года.