Суд взыскал с бывших топ-менеджеров «Роснано» почти 12 млрд руб. по иску госкомпании. Ее экс-глава Чубайс называл преследование репрессиями

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам компании о взыскании 11,9 млрд рублей убытков. Ответчиками по делу были бывшие руководители «Роснано», отвечавшие за одобрение и реализацию проекта Crocus в 2011–2020 годах. Среди них экс-глава компании и бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс. Суд удовлетворил требования к девяти ответчикам, отказав в части требований к Андрею Трапезникову.

Иск подали в конце 2025 года. «Роснано» утверждало, что инвестиции в проект Crocus использовались для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для корпорации условиях и в противоречии с ее целями и внутренними правилами.

Crocus, запущенный в 2011-м, предполагал создание в РФ производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Как сообщали в «Роснано», общий объем инвестиций в проект превышал 200 млн евро, включая 100 млн евро софинансирования со стороны самой компании.

В рамках этого дела суд ранее арестовал денежные средства бывших топ-менеджеров компании. «Роснано» настаивала на обеспечительных мерах, утверждая, что часть ответчиков находится за пределами России и может вывести активы за рубеж.

Это не первый крупный иск «Роснано» к Чубайсу и его бывшим коллегам. В мае Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Чубайса и еще нескольких бывших руководителей компании более 5,5 млрд рублей по делу о проекте «гибких планшетов».

На фоне гражданских исков против бывшего руководства «Роснано» идут и уголовные дела. 2 июля Пресненский суд Москвы заочно приговорил бывшего управляющего директора компании Ирину Рапопорт к 15 годам колонии по делу о растрате около 1,6 млрд рублей. Также суд назначил ей штраф в 300 млн рублей и постановил конфисковать имущество стоимостью 85 млн рублей.

В мае 2026 года Анатолий Чубайс выступил с заявлением о делах против бывших сотрудников «Роснано». Он назвал происходящее «репрессиями» и «издевательством над законом», заявив, что новые руководители компании «превратили „Роснано“ в рейдерскую контору».

Чубайс — один из ключевых российских реформаторов 1990-х годов, бывший глава РАО «ЕЭС России» и экс-спецпредставитель президента РФ. «Роснано» он возглавлял с 2008 по 2020 год. В начале полномасштабного вторжения России в Украину уехал из РФ, не сделав никаких публичных заявлений. Путин прокомментировал его отъезд, сказав, что Чубайс «удрал» из страны, а также назвал его «Моше Израилевичем».