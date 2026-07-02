Бывшую управляющую директора «Роснано» заочно приговорили к 15 годам колонии по делу о растрате 1,6 млрд рублей

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего управляющего директора «Роснано» Ирину Рапопорт к 15 годам колонии общего режима по делу о растрате около 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме лишения свободы, суд назначил ей штраф в размере 300 млн рублей, удовлетворил гражданский иск «Роснано» о взыскании ущерба на сумму около 1,6 млрд рублей и постановил конфисковать ее имущество стоимостью 85 млн рублей.

Следствие считает, что в 2012–2015 годах Рапопорт вместе с бывшим заместителем председателя правления «Роснано» Олегом Киселëвым, директором фонда Nanoenergo Fund Limited Олегом Дьяченко и бывшим главой банка «Пересвет» Александром Швецом вывела из компании 1,676 млрд рублей. По версии МВД, деньги были похищены через подконтрольные обвиняемым компании с использованием договоров займа и поручительства.

Как пишет «Коммерсантъ», Рапопорт, Киселëв и Швец находятся за пределами России. Олег Дьяченко ранее заключил досудебное соглашение со следствием и в феврале 2025 года был приговорен к трем годам колонии.

Адвокат Ирины Рапопорт Светлана Воронцова заявила «Коммерсанту», что защита намерена обжаловать приговор. По ее словам, обвинение основано на показаниях Дьяченко, которые он дал «в обмен на собственную свободу».



Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в мае 2026 года назвал уголовное преследование бывших топ-менеджеров компании «репрессиями» и «издевательством над законом». В отношении самого Чубайса и его бывших коллег «Роснано» также подало несколько исков. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он покинул Россию.