Анатолий Чубайс попросил Канаду снять с него санкции. Он обосновал свою просьбу тем, что «исторически» находится в оппозиции

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс пытается оспорить санкции, наложенные на него Канадой. В иске, поданном в Федеральный суд Канады, он просит обязать МИД страны рассмотреть его заявление с просьбой снять ограничения и утверждает, что «исторически» находится в оппозиции действующей в России власти. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Иск Чубайса связан с тем, что МИД до сих пор не ответил на его заявление об исключении из санкционного перечня. Соответствующее заявление экс-глава «Роснано» подал еще в сентябре — по закону, оно должно быть рассмотрено в срок до 90 дней, но на момент подачи иска ответа так и не последовало.

На сайте Федерального суда Канады в карточке дела Чубайса против МИД указано, что иск в суд был подан 17 февраля, однако полный текст заявления не публикуется.

Как пишет газета, в исковом заявлении Чубайс утверждает, что МИД Канады внес его в санкционные списки после того, как ФБК «по собственному усмотрению» включил его в число лиц, которые поддерживают вторжение России в Украину.

В заявлении, отправленном в ведомство еще в сентябре, Чубайс отверг это и приложил свою биографию. В ней он описал свою «историческую оппозицию» Путину, утверждал, что выступал против войны в Украине и находится в «добровольном изгнании» с 2022 года. Ввиду последнего Чубайс писал, что канадские санкции для него особенно чувствительны, ведь его активы в России арестованы и он может рассчитывать только на доходы из-за рубежа, которые «находятся под угрозой изъятия» из-за санкций.

Санкции, как утверждает истец, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью». Чубайс также утверждает, что они уже нанесли ему «значительный репутационный ущерб», ошибочно поставив в один ряд с «теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушел в отставку в знак протеста против войны».

Анатолий Чубайс фигурировал в так называемом «списке 50» — перечне близкого окружения Владимира Путина, составленном соратниками Алексея Навального. Он попал под канадские санкции в июне 2025-го. До 2020 года он занимал должность председателя правления корпорации «Роснано». В 2022-м Чубайс уехал из России и тогда же ушел с поста специального представителя президента РФ по связям с международными организациями.

В сентябре 2023-го Владимир Путин говорил, что не понимает, «на фига» Чубайс уехал из России:

«Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то, живет где-то там. Зачем он это делает, я не понимаю. Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. <...> На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю».

В декабре прошлого года суд арестовал имущество Чубайса и нескольких бывших топ-менеджеров «Роснано» по иску компании. Как писали СМИ, компания обвинила их в «неразумных действиях» с миллиардным ущербом.

