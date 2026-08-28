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Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров согласился стать советником главы Минобороны Италии

The Insider
Министра обороны Италии Гвидо Крозетто и Михаил Фёдоров. Фото: страница в Facebook Михаила Фёдорова

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто и Михаил Фёдоров. Фото: страница в Facebook Михаила Фёдорова

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров согласился стать советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом Фёдоров сообщил спустя месяц после того, как Крозетто публично рассказал, что предложил ему эту должность.

«В этой роли я буду помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности», — написал Фёдоров.

При этом он заявил, что продолжит работать в Украине над проектами, которые «усиливают украинскую оборону и помогают привлекать международные ресурсы». Какую именно должность или формат работы в Украине он при этом сохранит, Фёдоров не уточнил. Сейчас он вместе со своей командой находится в международной поездке, в ходе которой встретился с Крозетто.

О предложении итальянского министра стало известно 25 июля. Крозетто тогда рассказал La Repubblica, что позвонил Фёдорову на следующий день после его отставки с поста главы Минобороны Украины и спросил: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?» По словам Крозетто, Фёдоров был «тронут» и воспринял предложение как проявление уважения и дружбы.

Крозетто называл Фёдорова одним из тех, кто «полностью переписал правила игры на поле боя». Он связывал с его работой внедрение новых технологий и развитие беспилотных систем в украинской армии. Фёдоров тогда предложение не принял. Теперь он впервые публично подтвердил согласие работать советником итальянского министра.

Фёдоров ушел с поста министра обороны Украины в июле на фоне конфликта с руководством Генштаба. После отставки он заявил, что предлагал Владимиру Зеленскому сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова, поскольку считал, что военное руководство блокирует реформы, в том числе в сфере современных военных технологий. По словам Фёдорова, Сырский в итоге поставил Зеленскому условие о его увольнении. Сам президент позднее подтвердил, что конфликт между Генштабом и Минобороны носил «системный характер».

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