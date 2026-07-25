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Новости

Министр обороны Италии предлагал экс-министру обороны Украины Федорову должность советника после его отставки

The Insider
Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Италии Гвидо Крозето в интервью изданию La Repubblica рассказал, что на следующий день после отставки министра обороны Украины Михаила Федорова позвонил ему и предложил место своего советника. Последний, по словам Крозето, на это не согласился, но был «тронут, поняв, что это выражение уважения и дружбы». 

Крозето назвал похожими те проблемы, с которыми сталкиваются оборонные ведомства европейских стран и Украины: 

«Федоров олицетворяет собой инновации; он один из тех, кто полностью перевернул правила игры на поле боя, сначала позволив Украине оказать сопротивление, а затем перехватить инициативу. Мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми он столкнулся в Украине, в Италии, Германии и Франции: есть сопротивление переменам, и есть те, кто смотрит в будущее и понимает, что инновации приходят с пугающей скоростью. Военные привыкли строить планы как минимум на десять лет вперед; теперь же любое оружие, разработанное сегодня, рискует устареть через шесть месяцев». 

Кроме того, итальянский министр признал, что Италия не может помогать Украине оружием в тех же объемах, что и раньше: 

«Изначально Украина просила: пришлите нам всё, что у вас есть. Сегодня всё иначе. Потребности стали гораздо более специфическими: речь идёт о высокотехнологичной помощи, включающей системы ПВО и другие передовые и редкие системы. Спрос в сто раз превышает предложение». 

Федорова отправили в отставку 14 июля вместе со всем правительством Юлии Свириденко. По словам Федорова причиной стало его недовольство армейским руководством, в том числе главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником генштаба Андреем Гнатовым. После этого в стране вспыхнули протесты, в результате которых президент Украины Владимир Зеленский вынужден был уволить Сырского и Гнатова. По его словам, он предлагал Федорову другую должность в руководстве страны, однако Федоров отказался, заявив, что готов работать только в качестве министра обороны. 

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