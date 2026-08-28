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Новости

Швеция направит Финляндии военные корабли и авиацию для защиты от дронов у границы с Россией

The Insider
Фото: ВС Швеции

Фото: ВС Швеции

Швеция осенью окажет Финляндии прямую военную поддержку для защиты воздушного пространства и борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции. Решение принято по запросу Финляндии на фоне участившихся нарушений воздушного пространства НАТО дронами. Шведские военные связывают происходящее с войной России против Украины.

В операции смогут участвовать шведские военные корабли и боевая авиация, а также наземные подразделения, способные подавлять или уничтожать беспилотники. Основная часть сил будет действовать с территории Швеции, однако при необходимости подразделения могут разместить в Финляндии. На время операции шведские военные также смогут перейти под финское командование.

В Вооруженных силах Швеции заявили, что Финляндия уже неоднократно сталкивалась с нарушениями воздушного пространства беспилотниками. Призывников к операции привлекать не будут. По оценке шведских военных, совместное использование возможностей двух стран должно усилить как защиту Финляндии, так и оборону восточного фланга НАТО.

В 2026 году Финляндия несколько раз сталкивалась с залетом военных беспилотников на свою территорию на фоне украинских атак по российским объектам в районе Финского залива. В конце марта на территории страны упали как минимум три дрона, а в начале мая еще два БПЛА нарушили воздушное пространство у границы с Россией. Финские власти считают, что беспилотники, вероятнее всего, были украинскими. Премьер Петтери Орпо допускал, что они могли отклониться от курса из-за российских средств противодействия. В мае и июле власти Финляндии еще несколько раз временно ограничивали воздушное и морское движение из-за риска новых залетов дронов во время атак Украины на Ленинградскую область.

28 августа страны Балтийского моря договорились создать оперативную группу для быстрого реагирования на атаки беспилотников и другие гибридные угрозы. В нее войдут Германия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша и Швеция, а также примкнувшие к ним Норвегия и Ирландия. Поводом стали участившиеся случаи появления дронов в Европе, в том числе обнаружение беспилотника со взрывчаткой возле украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпцига.

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