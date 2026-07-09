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«Морские мины, закупаемые странами Северной Европы, могут использоваться для блокировки Балтфлота в портах в случае войны» — аналитик

The Insider
Балтийск. Фото: РИА «Новости»

Балтийск. Фото: РИА «Новости»

Финляндия на этой неделе заявила о подписании соглашения на покупку морских мин Blocker для стран — участниц Морского минного сотрудничества (Naval Mine Cooperation, NMC). В начальном этапе реализации соглашения участвуют Финляндия, Германия, Дания, Литва и Норвегия. Отмечалось, что стоимость контракта составит сотни миллионов евро.

Как рассказал в беседе с The Insider норвежский военный аналитик Тор Аре Иверсен, современные мины могут стать эффективным средством против российского флота в Балтийском море во время потенциальной войны:

«Балтийское море мелководно, поэтому хорошо подходит для установки мин. Примерно 150 тысяч мин были установлены там во время двух мировых войн. В случае потенциальной войны НАТО против России Балтийский флот из-за географических особенностей с самого начала окажется в сложном положении, и современные мины — очень эффективное средство, чтобы заблокировать его в Балтийске и Кронштадте.

Минная война — относительно недорогой способ повлиять на действия противника, затруднить торговлю и нанести ущерб, и это нельзя игнорировать, это повлияет на планирование. Тот факт, что эта группа стран теперь объединяется для закупки мин, указывает на конфронтацию с Россией, на то, что оборона снова стала приоритетом.

Информации о минах Blocker в отрытом доступе мало. Это современная неконтактная мина, в которой, вероятно, используются одновременно акустические, магнитные и гидродинамические датчики. Весьма вероятно, что она запрограммирована на выбор одних целей и игнорирование других, и ее сложно обезвредить».

По словам Иверсена, многие страны перестали уделять внимание минированию после окончания холодной войны:

«Минная война может быть оборонительной и наступательной. Оборонительная подразумевает установку минных полей для защиты определенных объектов, либо предотвращения проникновения противника в определенные районы или выхода за пределы определенных территорий. Это могут быть важные морские пути сообщения, порты и военно-морские базы и т. д. Наступательная минная война ведется ближе к побережью противника, чтобы поразить его морские пути, как торговые, так и военно-морские, нанести потери и попытаться заблокировать противника на его собственных базах/портах.

После окончания холодной войны многие страны стали уделять установке мин меньше внимания. В качестве примера можно привести Норвегию: у нас были значительные запасы мин и возможности по их установке. В мирное время в отдельных районах были развернуты минные поля, управляемые операторами. В 2000-х годах все было утилизировано».

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