НАТО прикроет свой восточный фланг от нападения России сетью из дронов и датчиков под управлением ИИ — Politico

НАТО намерено выстроить вдоль восточной границы масштабную сеть из дронов и датчиков под управлением искусственного интеллекта, которая должна распознавать и помогать отражать возможное нападение России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на западных чиновников.

Речь не идет о полностью автономных системах: искусственный интеллект будет помогать управлять беспилотниками, но решение о том, по какой цели наносить удар, останется за оператором-человеком. По словам майора армии США Бена Шиффа, автоматизировать планируется прежде всего рутинные задачи — барражирование дронов над полем боя в поисках целей, — поскольку у альянса физически нет ресурса, чтобы ставить по оператору на каждый беспилотник.

Отмечается, что такой подход НАТО перенимает у Украины, где ИИ уже применяется для навигации дронов, наведения и распознавания целей, хотя военные и разработчики подчеркивают, что финальное решение об ударе всегда остается за человеком. По данным Brave1, в Украине более 200 компаний разрабатывают ИИ-компоненты для дронов, ракет и радаров.

Сеть станет частью новой инициативы Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) — цифровой системы отслеживания угроз вдоль границы с Россией и Беларусью, которая протянется от севера Финляндии до Черного моря. Она объединит тысячи дронов, наземных датчиков и спутников, а традиционные силы — танки, авиация и артиллерия — останутся основой обороны.

Отдельным элементом EFDI станет так называемый Data Backbone — инфраструктура, которая должна связать разрозненные командные системы разных стран альянса и обеспечить передачу данных от датчиков на передовой напрямую к операторам и системам вооружений в реальном времени. Цель — перейти от линейной модели принятия решений («киллчейн») к децентрализованной сети («киллвеб»), где информация от сенсоров быстрее доходит до тех, кто способен на нее должным образом отреагировать.

В сентябре 2025 года генсек альянса Марк Рютте объявлял о начале операции «Восточный страж» — она была запущена после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.