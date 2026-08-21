Руководство ВМС США обсуждает возможность переименования одного из авианосцев класса «Джеральд Форд» в честь президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишут CNN и NBC News.

По данным изданий, речь идет о строящемся авианосце USS Doris Miller. Сейчас он назван в честь чернокожего военнослужащего Дориса Миллера, который участвовал в обороне Перл-Харбора.

Во время налета японских военных он сбил как минимум один самолет и спас раненых товарищей. Миллер стал первым чернокожим военнослужащим, получившим Военно-морской крест — вторую по значимости награду ВМС. Сам авианосец должен был стать первым, названным в честь афроамериканца и рядового матроса. Решение о присвоении кораблю имени Миллера было принято еще во время первого срока Трампа.