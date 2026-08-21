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Новости

ВМС США обсуждают переименование одного из авианосцев в честь Трампа — СМИ

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Руководство ВМС США обсуждает возможность переименования одного из авианосцев класса «Джеральд Форд» в честь президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишут CNN и NBC News

По данным изданий, речь идет о строящемся авианосце USS Doris Miller. Сейчас он назван в честь чернокожего военнослужащего Дориса Миллера, который участвовал в обороне Перл-Харбора. 

Во время налета японских военных он сбил как минимум один самолет и спас раненых товарищей. Миллер стал первым чернокожим военнослужащим, получившим Военно-морской крест — вторую по значимости награду ВМС. Сам авианосец должен был стать первым, названным в честь афроамериканца и рядового матроса. Решение о присвоении кораблю имени Миллера было принято еще во время первого срока Трампа. 

Фото: семья Дориса Миллера открывает мемориальную доску в честь будущего авианосца USS Doris Miller / U.S. Navy

Фото: семья Дориса Миллера открывает мемориальную доску в честь будущего авианосца USS Doris Miller / U.S. Navy

Обсуждение смены названия ведется с начала этого года, уточняют СМИ. Нынешний американский президент — лишь один из вариантов, в честь кого могли бы назвать авианосец. Другие возможные варианты неизвестны, но переименование именно в честь президента было бы «беспрецедентным шагом», отмечает CNN. 

На фоне обсуждений названия корабля в ВМС фактически перестали использовать его название USS Doris Miller, пишет телеканал: его называют только бортовым номером CVN-81. Под ним, а не под своим именем он также фигурировал в недавнем указе Белого дома о судостроении. 

Церемония закладки киля корабля должна пройти в конце этого года. До этого момента военные должны определиться с его названием. 

Многие действующие авианосцы США действительно названы в честь президентов США — например, USS Abraham Lincoln или USS George Washington — однако ни один из этих кораблей не вышел в море, когда их тезки занимали свои посты. 

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