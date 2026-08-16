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Новости

ВМС США обсуждают перенос командного пункта на авианосцах. Трамп хочет, чтобы корабли походили на флот времен Второй мировой — WP

The Insider
Фото: USS Gerald R. Ford / AP

Фото: USS Gerald R. Ford / AP

ВМС США рассматривают возможность масштабной модернизации своих новых авианосцев, чтобы они  соответствовали эстетическим предпочтениям президента Дональда Трампа. Подобные изменения потребуют больших финансовых затрат и значительно сдвинут сроки ремонтных работ. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post. 

Предметом обсуждения стало размещение командного пункта авианосцев — многоэтажной башни, которая сейчас расположена ближе к корме (задней части корабля). ВМФ сейчас рассматривает возможность переместить надстройку ближе к середине палубы, чтобы сделать авианосцы класса «Джеральд Форд» более похожими на старые корабли. 

По словам источников WP из числа американских чиновников, именно «эстетические предпочтения» Трампа стали отправной точкой для подобных обсуждений. Президент предпочитает, чтобы новые авианосцы больше походили на те, которые стояли на службе во время Второй мировой войны. Такую модернизацию кораблей в ВМФ рассматривали и во время первого президентского срока Трампа. 

Сроки потенциальной реализации такого проекта пока неясны. Во флоте опасаются, что изменения потребуют значительных временных и финансовых затрат. Перемещение командного центра (также известен как «остров») может потребовать миллиардов долларов. 

Кроме того, такие изменения в расположении надстроек над палубой повлияют на способность корабля держаться на плаву и его вес. Сам «остров» ранее переместили именно в кормовую часть из соображений безопасности и повышения эффективности, сообщили газете чиновники. Например, за счет такого расположения на палубе становится больше места для стоянки истребителей. 

Cтроительство USS Enterprise, 2022 год, штат Вирджиния / Daily Press / Tribune News Service / Getty Images

Cтроительство USS Enterprise, 2022 год, штат Вирджиния / Daily Press / Tribune News Service / Getty Images

Перемещение «острова» станет вторым крупным изменением в проекте авианосцев, которое может быть реализовано именно с подачи Белого дома. Ранее на этой неделе стало известно, что президент распорядился отказаться от сложной электромагнитной системы запуска истребителей с авианосцев и вернуться к паровым катапультам. 

Сейчас в разработке у США находятся три авианосца класса «Форд»: это USS John F. Kennedy, USS Enterprise и USS Doris Miller. Первый авианосец класса — USS Gerald R. Ford — уже находится в строю. Всего планируется построить до 10 авианосцев класса «Форд», а прогнозируемая стоимость каждого составит $22 млрд.

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