«Слишком сложные». Трамп приказал вернуть паровые катапульты на авианосцы вместо электромагнитных и разрешил строить корабли за рубежом

Президент США Дональд Трамп разрешил Военно-морским силам страны строить корабли за рубежом и распорядился отказаться от сложной системы запуска истребителей с авианосцев, вернувшись к паровым катапультам, сообщила пресс-служба Белого дома. Как передает Reuters, соответствующий меморандум о национальной безопасности Трамп подписал в четверг.

Изменения коснутся четвертого авианосца класса «Джеральд Форд» — корабля «Дорис Миллер», которому придется отказаться от электромагнитной системы запуска самолетов EMALS, используемой на первых трех авианосцах серии. Переделка обойдется налогоплательщикам в сотни миллионов долларов. Киль «Дорис Миллер» планируется заложить до конца 2026 года, а передать корабль флоту рассчитывают в начале 2034-го.

Трамп неоднократно критиковал электромагнитную систему запуска как более дорогую и менее эффективную по сравнению с паровыми катапультами. Выступая в прошлом месяце на оборонном саммите в Пенсильвании, он сказал:

«Миллиарды долларов тратятся на электрические катапульты, но они не очень хороши. Они далеко не так хороши, слишком сложные».

Когда в 2009 году ВМС выбрали систему EMALS, ведомство заявляло, что она снизит расходы на протяжении жизненного цикла корабля, потребует меньше обслуживания и создаст меньшую физическую нагрузку на палубную авиацию. Разработчик EMALS компания General Atomics заявила, что решение отказаться от системы на «Дорис Миллер» требует тщательного пересмотра: по данным компании, работы по кораблю выполнены почти наполовину и смена курса создаст риски для сроков и стоимости проекта.

Несмотря на то что поломки электромагнитных катапульт действительно происходят чаще, чем паровых, авианосцы класса «Джеральд Форд» просто изначально не приспособлены для последних. По словам эксперта Хадсоновского института Брайана Кларка, которые приводит The Wall Street Journal, замена электромагнитных катапульт потребует масштабной переделки. На «Форде» инфраструктура для пара переделана или отсутствует, тогда как на авианосцах предыдущего класса «Нимиц» пар питает не только катапульты, но и отопление, опреснители и камбузное оборудование. «Электричество надежнее», — отметил Кларк, добавив, что это также снижает расходы на обслуживание — отчасти поэтому экипаж «Форда» меньше на 500 человек, а эксплуатация корабля обходится примерно на $100 млн в год дешевле, чем «Нимица».

Отставной контр-адмирал Марк Монтгомери, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, назвал решение вернуться к паровым катапультам «нелогичным, неэффективным и пустой тратой денег», отметив, что электромагнитные катапульты «снижают износ самолетов за счет более плавного ускорения». «Они значительно легче, потребляют заметно меньше энергии и воды, которых на кораблях и так не хватает, требуют значительно меньше обслуживания и персонала», — заявил Монтгомери изданию The Hill. В прошлом он командовал 5-й авианосной ударной группой на борту авианосца «Джордж Вашингтон» в Японии.

Тем же меморандумом Трамп впервые за десятилетия открыл ВМС возможность строить корабли за рубежом. Иностранным судостроителям, сделавшим «существенные и долгосрочные инвестиции» в американские верфи, временно разрешат строить на своих зарубежных мощностях до двух кораблей для поставки в сжатые сроки. Кроме того, глава Пентагона должен создать пятую военно-морскую верфь для наращивания мощностей по ремонту подлодок и авианосцев.

Ранее Трамп лично объявил победителем контракта на разработку пилотируемого истребителя шестого поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) компанию Boeing с проектом F-47 (Трамп во время своего второго срока стал 47-м президентом США). Единственным конкурентом Boeing в борьбе за контракт, стоимость которого оценивается как минимум в $20 млрд, была Lockheed Martin.