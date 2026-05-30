Суд в США запретил переименовывать центр Кеннеди в центр Кеннеди-Трампа

Федеральный судья в США в пятницу, 29 мая, признал незаконной попытку президента Дональда Трампа переименовать Центр Кеннеди в Центр Кеннеди-Трампа. Учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди», говорится в судебном решении.

Это решение было принято по иску члена Палаты представителей Джойс Битти (демократ из Огайо), которая также является членом совета директоров Центра Кеннеди. Битти подала иск в декабре прошлого года, пожаловавшись, что во время онлайн-заседания, на котором рассматривался вопрос переименования Центра, ей заглушили микрофон и не дали высказать свое несогласие.

Это произошло после того, как Трамп лично заменил членов попечительского совета Центра Кеннеди на своих ставленников и назначил сам себя его председателем.

Центр тогда переименовали в Мемориальный центр исполнительных искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.Позже Трамп объявил, что с 4 июля Центр закроют на реконструкцию сроком на два года. Как и переименование Центра, это вызвало волну недовольства: ассоциации защитников исторического наследия подали еще один иск, в котором потребовали обязать администрацию учреждения получить одобрение Конгресса на закрытие.

Решение судьи 29 мая блокирует и закрытие Центра: суд раскритиковал попечительский совет за это решение, принятое на основании «недостаточной» информации. Например, в решении указано, что совет «не учел весь спектр его законодательных обязательств и потенциальные негативные последствия закрытия для программной деятельности и мемориальных функций».

В течение следующих двух недель руководство Кеннеди-центра также обязано убрать имя Трампа со здания и символики.

«Центр Кеннеди — это учреждение, принадлежащее американскому народу, а не Дональду Трампу. Он осквернил этот священный мемориал ради собственного тщеславия», — заявила после решения автор иска Джойс Битти.

В своем решении судья Кристофер Купер указал, что в уставе Центра четко прописано: «Центр должен быть назван в честь президента Кеннеди, и он не может носить какое-либо другое официальное название». Кроме того, Центр был основан Конгрессом в 1958 году и, хоть и управляется попечительским советом, но принимать решение о его переименовании может только Конгресс.

Трамп же в своих соцсетях обрушился с критикой на Купера и написал, что ему «должно быть стыдно»:



«Радикальные левые демократы больше заботятся о противостоянии вашему любимому президенту, МНЕ, чем о спасении умирающего Центра. Мы будем работать с Конгрессом над передачей этого приходящего в упадок учреждения обратно им, чтобы они могли решить, что с ним делать», — говорится в его посте.

В самом Центре газете The Washington Post заявили, что надеются в апелляционном порядке добиться признания судом «исторического вклада президента Трампа» в Кеннеди-центр.