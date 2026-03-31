Губернатор Флориды распорядился переименовать аэропорт Палм-Бич в честь президента Дональда Трампа

Международный аэропорт Палм-Бич, крупнейший аэропорт округа во Флориде, будет носить имя президента Дональда Трампа. Соответствующий указ накануне, 30 марта, подписал губернатор штата Рон Десантис. Через этот аэропорт Трамп летает в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

Переименование аэропорта ранее одобрили Палата представителей и Сенат штата. Полное название аэропорта будет звучать так: «Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа» (President Donald J. Trump International Airport). Вместо кода PBI он получит код DJT.

Решение еще должно утвердить Федеральное управление гражданской авиации (FAA). После этого оно вступит в силу 1 июля.

Как отмечает CBS News, в заявлении, опубликованном поздно вечером в понедельник, FAA заявило, что «не утверждает изменение названий аэропортов»:

«Изменение названия аэропорта — это вопрос местного значения, и FAA не утверждает их. Однако FAA должно выполнить ряд административных задач, включая обновление навигационных карт и баз данных».

Решение было раскритиковано местными демократами. Их лидер в Палате представителей штата Фентрис Дрискелл обвинила республиканцев в том, что те «оторваны от реальности и не понимают реальных проблем, затрагивающих жителей Флориды».

Еще в прошлом месяце, после того как законодатели штата одобрили смену названия аэропорта, The Trump Organization подала заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков для товаров и услуг. В компании тогда подчеркнули, что ни Трамп, ни члены его семьи не будут получать никаких вознаграждений за переименование аэропорта. Хотя законопроект о смене названия предусматривает заключение лицензионного соглашения с Trump Organization, в компании заявили, что они готовы предоставить это право округу бесплатно.