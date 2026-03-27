Трамп подпишет новые доллары. Подпись действующего президента появится на американских купюрах впервые

Дональд Трамп положил конец 165-летней традиции, согласно которой на денежных купюрах помещалась подпись казначея США. Как передает Reuters, вместо нее наряду с подписью министра финансов появится подпись самого Трампа. Как отметили в Министерстве финансов, впервые на долларах появится подпись действующего президента США.

Выпуск новых банкнот планируется к 250-летию независимости США, которое отмечается в этом году. Первые стодолларовые купюры с подписями Трампа и министра финансов Скотта Бессента будут отпечатаны в июне, в последующие месяцы появятся и новые купюры других номиналов. «Нет лучшего способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые купюры с его именем», — заявил Бессент.

Закон, регулирующий выпуск долларовых банкнот, предоставляет Минфину широкие полномочия по изменению дизайна. Закон требует сохранения определенных элементов, включая слова In God We Trust (На Бога уповаем), и разрешает помещать на доллары портреты только уже умерших людей.