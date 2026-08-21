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Новости

Российские издательства сокращают тиражи и количество выпускаемых книг на фоне атак на склады — «Ъ»

The Insider
Фото: ИА «Диалог»

Фото: ИА «Диалог»

Часть российских книжных издательств приостановила печать новинок и начала сокращать тиражи, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Причиной такого решения стали атаки беспилотников на склады Wildberries.

Сокращение тиражей подтвердили газете в издательстве «Росмэн». Его гендиректор Борис Кузнецов назвал Wildberries крупнейшей книжной площадкой страны, на которую приходилось 30% продаж отрасли: 

«Те тиражи, которые мы собирались продать и подбить издержки, сгорели. Поэтому издательские дома действительно сокращают число новинок и проектов, которые должны были выйти».

В «Эксмо-АСТ» тоже отметили снижение выпуска продукции, хоть и назвали его незначительным по сравнению год к году. Источник «Ъ» в одной из компаний поясняет, что издателей беспокоят возросшие риски при хранении продукции: теперь отдавать книги на хранение Wildberries опасно, но не у всех издательств есть свои склады, чтобы заменить помещения маркетплейса. 

Если атаки на склады WB прекратятся, то в «Росмэне» ожидают, что вернутся к прежним темпам выпуска уже в начале следующего года. Другие участники рынка более пессимистичны: они считают, что ждать «быстрого восстановления всех процессов не стоит», а издательствам пора задуматься о собственных логистических парках, хоть это и сложно с учетом ущерба. 

Склады Wildberries стали регулярными целями атак украинских беспилотников с середины июля этого года. По подсчетам The Insider, атакованы были более 20 объектов маркетплейса общей площадью около 2,3 млн м², 14 из них получили значительные повреждения.

Ранее некоторые российские издательства уже начали пересматривать стратегию по дистрибуции книг и приостанавливать отгрузки на WB. 

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