ФСБ сообщила уже о 8 фигурантах в деле об атаке на завод в Подмосковье. Ее организатором называли рэпера Киевстонера

В деле об организации атаки на предприятие в Подмосковье якобы под руководством рэпера Киевстонера уже 8 фигурантов. Об их аресте сообщает ФСБ, пишут со ссылкой на силовиков агентство ТАСС и «Коммерсантъ».

Арестованным вменяют в вину статьи о теракте и участии в террористическом сообществе: первая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее силовики отчитывались о задержании троих человек по этому делу: организатора из числа бывших «вагнеровцев», «знакомого Киевстонера» — водителя и 16-летнего подростка. Еще один человек, который арендовал склады для беспилотников, был убит при задержании.

О других фигурантах дела не было известно: раньше ФСБ сообщала только о том, что в деле фигурировали еще несколько подростков «от 13 до 16 лет», которые якобы активировали СИМ-карты в беспилотниках, и два гражданина Молдовы, которые к тому моменту уехали из РФ. Имена задержанных не разглашаются.

О попытке атаковать предприятие ВПК в Подмосковье ФСБ сообщала в середине июля. Для атаки, по утверждению силовиков, использовались FPV-дроны: они даже якобы были запущены, но их сбили. Беспилотники, замаскированные под партию испанской керамической плитки, были доставлены в Россию из Украины через несколько стран: Словакию, Польшу и Беларусь.

Причастным к организации этой атаки в ФСБ назвали украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). Сам он эти обвинения отрицает.

«Внимание — это классно. Но такое — нах*й надо. <...> Нах*я? Я бл*ть чиллю, братан, я в доту *башил», — сказал он позже в соцсетях.

Местом задержания одного из «дроновых диверсантов» из июльского видео ФСБ, как выяснил The Insider, оказалась Балашиха. Там находится несколько предприятий, выполняющих в том числе заказы от Минобороны России.