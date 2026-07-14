ФСБ заявила о попытке атаковать предприятие ВПК в Подмосковье с помощью FPV-дронов. В причастности к этому обвинили рэпера Киевстонера

ФСБ России обвинила украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева) в причастности к организации атаки на предприятие ВПК в Московской области. Как следует из пресс-релиза спецслужбы, атаку якобы собирались осуществить FPV-дронами. Арендатор склада, где, как утверждается, хранились дроны, убит при задержании.

«В ходе работы по противодействию украинским спецслужбам предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины (далее — СБУ) в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доставленных на территорию России контрабандным путем».

ФСБ утверждает, что беспилотники были запущены, как и планировалось, но все их уничтожили бойцы спецподразделения ФСБ России.

Как утверждает ФСБ, дроны, замаскированные под партию испанской керамической плитки, были доставлены в Россию из Украины через несколько стран, по маршруту Братислава (Словакия) — Седльце ( Польша) — Брест (Беларусь). По описанию ФСБ, груз представлял собой «35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы, с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства». После прибытия в Подмосковье груз разместили в арендованном ангаре, «который впоследствии специально подготовили для запуска БПЛА». Занимались этим, как утверждается, два гражданина Молдовы — Виктор Пирлог и Аурел Калос. Выполнив свою часть работы, они уехали из России.

«В качестве исполнителя преступления украинская сторона через свои контакты в запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации привлекла гражданина РФ, бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений (в 2022 году он заключил контракт с ЧВК Вагнера и после участия в „СВО“ был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство). Действуя по инструкциям кураторов, он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления, ожидая в обусловленном месте группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против Российской Федерации».

Ангар арендовал завербованный для этого гражданин России, говорится в заявлении ФСБ. Он был убит при задержании. Человек, которого ФСБ называет «исполнителем теракта», задержан. В опубликованном ФСБ видео задержанный (его лицо заблюрено) говорит, что его должны были увезти в Украину, но, когда он приехал в назначенное место, его никто не забрал.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 г. р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер. При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии».

ФСБ обнародовала видео, на котором еще один человек с заблюренным лицом и измененным голосом рассказывает, что Киевстонер — его старый знакомый, который якобы связался с ним через Telegram и попросил об услуге:

«Попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. Он [Киевстонер] перевел мне денежные средства на банковскую карту — не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку».

Сам Киевстонер опубликовал в своем Instagram сторис со скриншотом новости и словами: «Шо на*уй?»