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ФСБ заявила о срыве подготовки атак FPV-дронов на аэродромы «Украинка» и «Шагол» по подобию операции «Паутина»

The Insider
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ФСБ заявила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами масштабных атак беспилотников на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Как передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства, задержаны предполагаемые исполнители и их помощники.

По версии ФСБ, FPV-дроны с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления были заброшены в Брянскую область в контейнерах на беспилотниках самолётного типа и аэростатах. Затем их перевозили вглубь России в автомобилях с тайниками, а собирали в арендованных гаражах неподалёку от аэродромов, где готовились атаки.

Силовики отчитались об изъятии 24 FPV-дронов с нейросетевыми модулями, по утверждению представителей ФБС, произведёнными в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Каждый беспилотник нёс заряд взрывчатки массой более 1 кг. Кроме того, утверждается, что  были изъяты две мобильные станции управления, оснащённые механизмами самоуничтожения, и оборудование для связи с «украинскими кураторами».

В ФСБ назвали случившееся частью серии сорванных терактов, среди которых покушения на военных в Московском регионе и планировавшийся удар по аэродрому в Ростове-на-Дону. 10 июля ФСБ утверждала, что сорвала атаку ГУР на аэродром «Ростов-Центральный» с применением ИИ-дронов, — якобы завербованный за деньги россиянин сам сообщил спецслужбам о готовящемся ударе.

Аэродром «Украинка» — одна из ключевых баз российской дальней авиации. Именно туда после украинской операции «Паутина» в июне 2025 года была перебазирована значительная часть стратегических бомбардировщиков из европейской части России. Тогда более 100 FPV-дронов, спрятанных в грузовиках, атаковали четыре аэродрома в Иркутской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях, целями стали самолёты Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, входящие в воздушную компоненту ядерной триады. На спутниковых снимках подтвердилось уничтожение или критическое повреждение 15 самолётов. «Украинка» также была в списке целей «Паутины», но грузовик с дронами взорвался по дороге.

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