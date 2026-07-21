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Новости

С начала войны сотрудники ФСБ убили при задержании не менее 87 человек, якобы готовивших теракты и диверсии — «Важные истории»

The Insider
Фото: URA.ru

Фото: URA.ru

ФСБ 21 июля сообщила об операции в Тюмени, в ходе которой был застрелен россиянин 1966 года рождения. В пресс-релизе спецслужбы говорится, что тот планировал «диверсионно-террористический акт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа» — собирался подорвать железнодорожные пути, находящиеся в пользовании Тюменского НПЗ. ФСБ утверждает, что при попытке задержать подозреваемого он начал стрелять и был убит ответным огнем.

Это как минимум 87-й случай с начала полномасштабной войны, когда ФСБ сообщает об убийстве подозреваемого при задержании, подсчитали «Важные истории». В большинстве случаев заявлялось, что подозреваемые готовили диверсии по заданию украинских спецслужб. В отдельных случаях их обвиняли в связях с «Исламским государством» или участии в неназванных исламистских террористических организациях.

На прошлой неделе ФСБ сообщила об убийстве мужчины, якобы причастного к подготовке нападения на одно из стратегических предприятий в Московской области. Как утверждалось, этот человек арендовал ангар, из которого планировалось выпустить дроны. Из сообщения ФСБ следовало, что он оказал сопротивление при задержании и был застрелен.

По этому же делу задержали еще двух человек: предполагаемого исполнителя и пособника. Последний рассказал на камеру, что его привлек к операции знакомый — украинский рэпер Киевстонер. ФСБ опубликовала также видео с задержанием предполагаемого исполнителя: как показал OSINT-анализ The Insider, видео было снято у торгового центра «МаксСити» в подмосковной Балашихе.

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