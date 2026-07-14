Местом задержания «дронового диверсанта» из видео ФСБ оказалась Балашиха, выяснил The Insider. Там находится несколько оборонных заводов

Утром 14 июля ФСБ объявила, что предотвратила спланированную украинскими спецслужбами атаку FPV-дронов на «стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Московской области». Утверждалось, что исполнитель был задержан вскоре после того, как закончил подготовку беспилотников, которые должны были вылететь из арендованного для этой цели ангара.
«Он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления, ожидая в обусловленном месте группу эвакуации. <...>
После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции».
ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого.
Как показал проведенный The Insider OSINT-анализ, задержание произошло у торгового центра «МаксСити», расположенного в подмосковной Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, 80.
В Балашихе находится несколько предприятий, выполняющих в том числе заказы от Минобороны России.
- 345 механический завод (промышленное оборудование)
- AkzoNobel (лакокрасочные материалы — The Insider писал о сотрудничестве компании с российскими силовыми структурами)
- Балашихинский литейно-механический завод (комплектующие для военной и гражданской авиации)
- АК «Рубин» (комплектующие для авиационной техники)
- Московский авиационно-ремонтный завод (МАРЗ) ДОСААФ (ремонт и обслуживание авиационной техники)
- Криогенмаш (разработка технологий и выпуск оборудования для производства, переработки, транспортирования и хранения технических газов, в том числе для стартовых ракетно-космических комплексов)
- Научно-исследовательский инженерный институт (выпуск мин, систем дистанционного минирования, противолодочного оружия, систем разминирования).
Среди опубликованных ФСБ материалов оказалась также накладная на доставку груза (по утверждению спецслужбы, дроны привезли из Украины через Словакию, Польшу и Брест в Беларуси, замаскировав под партию испанской керамической плитки).
На бумаге можно разобрать адрес: Московская область, Истринский район, поселок Первомайский, стр. 35/2, 35/3. По этому адресу находится склад временного хранения ООО «Истра-Терминал». Склад оказывает услуги по хранению грузов, которые ожидают таможенного оформления.