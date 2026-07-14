Местом задержания «дронового диверсанта» из видео ФСБ оказалась Балашиха, выяснил The Insider. Там находится несколько оборонных заводов

Утром 14 июля ФСБ объявила, что предотвратила спланированную украинскими спецслужбами атаку FPV-дронов на «стратегическое предприятие, расположенное в жилом секторе Московской области». Утверждалось, что исполнитель был задержан вскоре после того, как закончил подготовку беспилотников, которые должны были вылететь из арендованного для этой цели ангара.

«Он собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления, ожидая в обусловленном месте группу эвакуации. <...> После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России, сопровождавшего проведение операции».

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого.