«Внимание — это классно. Но такое — нах*й надо». Рэпер Киевстонер отверг обвинения в организации атаки дронов на Подмосковье

Киевстонер (Альберт Васильев), украинский рэпер и бывший участник группы «Грибы», заявил о своей непричастности к организации атаки дронов в Московской области. Ранее сегодня, 14 июля, ФСБ выпустила пресс-релиз, в котором утверждалось, что украинские спецслужбы планировали атаку БПЛА на оборонное предприятие и что Киевстонер переводил деньги участникам операции в России.

Музыкант изложил свою позицию в сториз в своем Instagram:

«Что хочу сказать, братва? Внимание — это классно. Но такое — нах*й надо. Я не знаю, чем я удостоился такого внимания, у меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был, там, типа активный, я — сбитый летчик. Нах*й столько бабок въ*бывать вообще именно в то, чтобы обозначить меня вот так. Не знаю, кто это сделал и нах*я, но это самая беспонтовая инвестиция, которая могла лишь быть, братуха. Зачем? Нах*я? Я бл*ть чиллю, братан, я в доту *башил. Какой нах*й, бл*ть, организация, чего».

В заявлении ФСБ, помимо прочего, говорилось, что музыкант занимается распространением кокаина. Киевстонер назвал это «самым неприятным» среди выдвинутых против него обвинений.

«Нах*й вы меня барыгой определяете, вы что, больные? Базарьте что хотите, но это не базарьте, мне это неприемлемо».

Менеджер Киевстонера Алина Зубчевская сказала The Insider, что в настоящее время рэпер и его команда не дают никаких комментариев.

ФСБ заявила, что предотвратила удар по предприятию в Московской области, которое должны были атаковать FPV-дроны, тайно доставленные через Европу и спрятанные в специально арендованном ангаре. Из пресс-релиза и видео, обнародованных ФСБ, следовало, что:

дроны успели выпустить, но их уничтожили бойцы спецподразделения ФСБ;

арендатор ангара убит при задержании;

предполагаемый исполнитель задержан — это бывший заключенный, воевавший в составе ЧВК Вагнера;

организацию атаки финансировал украинский рэпер Киевстонер (Альберт Васильев), о чем рассказал еще один задержанный.

«Попросил меня за денежное вознаграждение приобрести продукты питания и инструменты, которые я отвез в один из промышленных районов Московской области и оставил в лесопосадке. Он [Киевстонер] перевел мне денежные средства на банковскую карту — не только оплату текущих расходов, но и денежные средства, которые я должен был передать неизвестному мне молодому человеку», — рассказал задержанный.