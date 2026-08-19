Российские «инфильтрации» западнее Константиновки, налеты БПЛА на завод боеприпасов в Дзержинске и НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении российские военные ведут «инфильтрации» западнее Константиновки

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Доброполья

Утвержден новый министр обороны Украины Евгений Хмара — его предшественник Михаил Фёдоров призвал к проведению выборов

«Досье Шпиона» — на российском военном аэродроме Саваслейка беспилотники повредили пять из 22 топливных резервуаров

БПЛА атаковал автобус в Херсоне — четыре мирных жителя погибли, еще пять человек пострадали

Украинские налеты на завод боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области и НПЗ в Уфе

Сервис «ГдеБЕНЗ» — бензин и дизельное топливо в наличии всего на 28% заправок в России

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «103 на 103»

Обстановка на фронте

На константиновском направлении российские военные ведут «инфильтрации» западнее Константиновки.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что в Константиновке продолжается ликвидация «просачивающихся» российских военных с помощью дронов и пехотных групп. Также он отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась на западном фланге, через который российские штурмовики регулярно «инфильтрируются» в западную часть Алексеево-Дружковки, хотя пока и не могут там закрепиться.

На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Доброполья.

Минобороны РФ отчиталось о захвате села Водянское к югу от Доброполья. Согласно карте DeepState, Водянское остается под контролем СОУ и находится в 2 км от «серой зоны» и в 5 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.

Верховная рада утвердила Евгения Хмару в должности министра обороны Украины. Накануне, когда стало известно, что Владимир Зеленский внес кандидатуру Хмары на рассмотрение парламента, экс-министр обороны Михаил Фёдоров опубликовал видеообращение, в котором заявил о таких проблемах Украины, как коррупция, безответственность и отсутствие коммуникации со стороны власти, и призвал провести выборы.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете днем 18 августа 76 реактивных беспилотников типа «Шахед», основным направлением атаки была Киевская область. Более 70 БПЛА были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания беспилотников и падение обломков в нескольких локациях. В ночь на 19 августа ВС ВСУ сообщили о налете двух баллистических ракет «Искандер-М», а также 65 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, барражирующих боеприпасов «Бандероль» и БПЛА-имитаторов (58 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены, в том числе две «Бандероли»). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 10 локациях, а также падение обломков в трех локациях.

Инсайдерский канал «Досье Шпиона» привел подробности атаки 15 августа на аэродром Саваслейка в Нижегородской области, где дислоцируется 44-й отдельный авиационный полк особого назначения. По сведениям канала, в ходе атаки 22 беспилотников были повреждены пять из 22 топливных резервуаров по 5 тонн каждый, техническое помещение и авиационный ангар. Пострадавших среди военнослужащих нет.

В энергетической компании ДТЭК заявили, что одна из теплоэлектростанций компании прекратила выработку электроэнергии — в результате атаки накануне днем «значительно повреждено оборудование». В ДТЭК не уточнили, в каком регионе находится ТЭС.

В ГСЧС сообщили, что накануне вечером спасатели продолжили тушить пожар, возникший на складе в Броварском районе в Киевской области из-за атак, совершенных утром и днем.