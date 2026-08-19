Российские «инфильтрации» западнее Константиновки, налеты БПЛА на завод боеприпасов в Дзержинске и НПЗ в Уфе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские военные ведут «инфильтрации» западнее Константиновки
- На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Доброполья
- Утвержден новый министр обороны Украины Евгений Хмара — его предшественник Михаил Фёдоров призвал к проведению выборов
- «Досье Шпиона» — на российском военном аэродроме Саваслейка беспилотники повредили пять из 22 топливных резервуаров
- БПЛА атаковал автобус в Херсоне — четыре мирных жителя погибли, еще пять человек пострадали
- Украинские налеты на завод боеприпасов в Дзержинске в Нижегородской области и НПЗ в Уфе
- Сервис «ГдеБЕНЗ» — бензин и дизельное топливо в наличии всего на 28% заправок в России
- Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «103 на 103»
Обстановка на фронте
На константиновском направлении российские военные ведут «инфильтрации» западнее Константиновки.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что в Константиновке продолжается ликвидация «просачивающихся» российских военных с помощью дронов и пехотных групп. Также он отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась на западном фланге, через который российские штурмовики регулярно «инфильтрируются» в западную часть Алексеево-Дружковки, хотя пока и не могут там закрепиться.
На покровском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении в сторону Доброполья.
Минобороны РФ отчиталось о захвате села Водянское к югу от Доброполья. Согласно карте DeepState, Водянское остается под контролем СОУ и находится в 2 км от «серой зоны» и в 5 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.
Верховная рада утвердила Евгения Хмару в должности министра обороны Украины. Накануне, когда стало известно, что Владимир Зеленский внес кандидатуру Хмары на рассмотрение парламента, экс-министр обороны Михаил Фёдоров опубликовал видеообращение, в котором заявил о таких проблемах Украины, как коррупция, безответственность и отсутствие коммуникации со стороны власти, и призвал провести выборы.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете днем 18 августа 76 реактивных беспилотников типа «Шахед», основным направлением атаки была Киевская область. Более 70 БПЛА были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания беспилотников и падение обломков в нескольких локациях. В ночь на 19 августа ВС ВСУ сообщили о налете двух баллистических ракет «Искандер-М», а также 65 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов, барражирующих боеприпасов «Бандероль» и БПЛА-имитаторов (58 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены, в том числе две «Бандероли»). Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 10 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» привел подробности атаки 15 августа на аэродром Саваслейка в Нижегородской области, где дислоцируется 44-й отдельный авиационный полк особого назначения. По сведениям канала, в ходе атаки 22 беспилотников были повреждены пять из 22 топливных резервуаров по 5 тонн каждый, техническое помещение и авиационный ангар. Пострадавших среди военнослужащих нет.
В энергетической компании ДТЭК заявили, что одна из теплоэлектростанций компании прекратила выработку электроэнергии — в результате атаки накануне днем «значительно повреждено оборудование». В ДТЭК не уточнили, в каком регионе находится ТЭС.
В ГСЧС сообщили, что накануне вечером спасатели продолжили тушить пожар, возникший на складе в Броварском районе в Киевской области из-за атак, совершенных утром и днем.
Также накануне днем в регионе под удар попало предприятие «Київгума», производящее изделия из резины, латекса, силикона и ПВХ. Критических повреждений нет, однако завод на сутки приостановил производственные процессы в целях безопасности, сообщили в пресс-службе.
Мэр Киева Виталий Кличко написал (1, 2), что обломки БПЛА упали во дворах жилых домов по двум адресам в Днепровском районе столицы, пожаров не возникло, обошлось без пострадавших.
Один человек погиб, еще шестеро были ранены в результате ночного удара по Запорожью, сообщил глава местной ОВА Иван Фёдоров. Повреждены жилые и нежилые здания, возник пожар. По сведениям ГСЧС, еще один человек погиб из-за атаки на хостел в Запорожье.
По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, утром БПЛА нанес удар по автобусу в Корабельном районе Херсона. Четыре человека погибли, еще пятеро человек, в том числе водитель, получили ранения.
В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов, сообщили в местной ОВА. Речь идет о населенных пунктах Николаевской, Петропавловской и Украинской общин Синельниковского района, где сейчас проживают 2177 детей. На эвакуацию отводится месяц. Семьи будут вывозить в том числе на бронированном транспорте, доставлять в транзитные центры и помогут с расселением.
Проект Shahed Tracker проанализировал удары дронами типа «Шахед» за первое полугодие 2026 года. Всего зафиксировано 2624 удара, для 1263 из них (48%) удалось установить места попадания. Больше всего ударов пришлось на Днепропетровскую область — 526, или около 20%. Авторы отмечают, что данные по Запорожской и особенно Донецкой областям, вероятно, существенно занижены.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 18 августа 65 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Адыгеей, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 19 августа были перехвачены 453 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном и акваторией Чёрного моря.
Ночью массированной атаке подверглась Нижегородская область. По информации губернатора Глеба Никитина, регион атаковали 52 дрона. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили два частных дома, хозяйственные постройки и автомобили, а также остекление многоквартирного дома. Анализ издания Astra показал, что поврежденный многоэтажный дом находится на проспекте Циолковского, 88А в Дзержинске. Жители Дзержинска также снимали густой дым над городом. OSINT-аналитик Astra предположил, что его источник с высокой вероятностью находился на территории завода взрывчатых веществ имени Я.М. Свердлова. Еще один взрыв, по мнению Astra, был зафиксирован в районе 53-го арсенала ГРАУ.
Беспилотники также атаковали Уфу. Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о шести дронах, четыре из которых, по его словам, были сбиты. Один беспилотник упал в промышленной зоне, где начался пожар. Позднее Хабиров добавил, что был нанесен удар по НПЗ в Уфе — повреждена нефтеперерабатывающая установка, которая находилась на ремонте, пишет «Коммерсантъ». Чиновник предположил, что «в течение пары дней всё это восстановят». Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-УНПЗ», установила Astra. Украинский канал Exilenova+ публикует спутниковый снимок НПЗ после атаки и пишет, что беспилотник, вероятно, не долетел несколько метров до ЭЛОУ-АВТ-6 и повредил эстакаду с трубопроводами. Ранее «Башнефть-УНПЗ» был атакован 2 августа.
Еще один дрон попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Издание «Вот Так» установило, что удар был нанесен по дому на улице Гази Загитова, 7. В здании повреждено остекление верхних этажей, обломки упали на припаркованные автомобили. Один человек пострадал, его госпитализировали. Глава республики уточнил, что пострадавший — студент медицинского вуза, приехавший из Индии.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке на областной центр. По его словам, повреждены постройки в дачном секторе, пострадавших нет.
Второе греческое судно было атаковано за сутки у Новороссийска. 17 августа под удар попал греческий балкер ANNA S, направлявшийся без груза в российский порт за зерном. После взрыва на судне начался сильный пожар, экипаж из 21 человека эвакуировали, никто не пострадал. По сведениям греческого издания ProtoThema, примерно через пять часов было также атаковано судно ELINA B, подобравшее экипаж ANNA S. Оно получило повреждения, но сохранило ход; независимого подтверждения этой атаки нет. 16 августа атаке подвергся греческий танкер Skiros.
На нескольких заправках в Москве ввели лимиты на продажу топлива. Как сообщает РБК, ограничения появились на АЗС «Газпром нефти» (до 40 л бензина или дизеля в бак) и «Татнефти» (до 50 л бензина, до 60 л дизтоплива). На многих московских АЗС ночью и утром 19 августа наблюдались очереди. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были в наличии лишь на 28% российских заправок, следует из данных пользовательского сервиса «ГдеБЕНЗ», которые проанализировала газета «Известия». Неделей ранее топливо было доступно на 41% АЗС.
По информации Генштаба ВСУ, по результатам атаки ракетами «Фламінго» 15 августа 2026 года подтверждено поражение производственного цеха по сборке двигателей для ракет-носителей типа «Союз» и цеха обслуживания авиационной техники АО «Авиакор — авиационный завод».
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказал, что для создания базовой орбитальной группировки российской спутниковой системы «Рассвет» — аналога Starlink — потребуется 12–15 запусков ракет «Союз-2.1б», каждая из которых может вывести около 20 спутников. Бескрестнов отметил, что компоненты «Союз-2.1б», кроме двигателей, производит атакованное самарское предприятие «Прогресс». Насколько атака повлияла на производство ракет и график запусков «Рассвета», неизвестно. Запустить спутники на орбиту может и ракета «Ангара-А5», производящаяся в Омске, но она летает всего раз в год. Есть ли она в наличии и готова ли к запуску, Флеш не знает.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 17 августа по 20:00 18 августа стало известно как минимум о 19 погибших и 105 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщают в Минобороны РФ, обмен прошел по формуле «103 на 103» на границе Украины и Беларуси, посреднические усилия, по заявлению российского ведомства, оказали ОАЭ. Владимир Зеленский подтвердил обмен. Половина из вернувшихся в Россию пленных были ранее судимы или ушли на войну из-под следствия, рассказала представитель проекта «Хочу найти» Александра Семенцова.
Вооружения и военная техника
Пентагон разместил сообщение о поиске подрядчиков, способных обеспечить поставки запчастей для БМП Bradley, а также подготовить украинских механиков для работы с ними. Отдельно отмечается, что ряд запчастей уже сняты с производства, и потенциальный подрядчик должен будет его восстановить.
О главных событиях войны 18 августа 2026 года — в предыдущей сводке: «Ад на земле» для ВСУ на левом берегу Оскола, ракета «Фламiнго» поразила цех РКЦ «Прогресс» в Самаре. Что происходит на фронте
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