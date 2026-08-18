«Ад на земле» для ВСУ на левом берегу Оскола, ракета «Фламiнго» поразила цех РКЦ «Прогресс» в Самаре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На купянском направлении ситуация для украинских войск на левом берегу Оскола характеризуется как «ад на земле»

Между Изюмом в Харьковской области и Ореховом в Запорожской области возведена украинская оборонительная линия длиной 300 км

Российский ракетный удар по харьковскому поселку Печенеги — погибли 10 человек, еще 17 человек пострадали

Минобороны РФ отчиталось о 1671 сбитом украинском дроне за сутки — это новый рекорд за время войны

Спутниковые снимки подтверждают попадание ракет «Фламiнго» по одному из цехов РКЦ «Прогресс» в Самаре

Ущерб от украинских атак на складские комплексы Wildberries приближается к триллиону рублей

«Важные истории» — темпы набора контрактников в ВС РФ вернулись к уровню 2025 года

Минобороны Украины — на каждый потраченный $1 российской стороне наносится ущерб в $5

Обстановка на фронте

На купянском направлении ситуация для украинских войск на левом берегу Оскола характеризуется как «ад на земле».

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников характеризует ситуацию на левобережье реки Оскол как «ад на земле»: по его сведениям, подразделения СОУ находятся под постоянным огнем артиллерии, ударами дронов и КАБ и не имеют возможности получать нормальное снабжение и проводить ротации, поскольку отделены от основных сил рекой. На правом берегу ВС РФ также атакуют украинские логистические маршруты, сообщает Мирошников. Обозреватель добавляет, что обстановка на направлении в целом «близкая к катастрофической».

На славянском направлении Минобороны РФ отчитывается о приближении к Славянску с востока.

Минобороны РФ отчиталось о захвате села Ореховатка к востоку от Славянска. Согласно карте DeepState, это село остается под контролем СОУ и отстоит на 2,5 км от «серой зоны».

На покровском направлении сообщают о продвижении российских военных к югу от Доброполья.

Минобороны РФ также отчиталось об оккупации села Красноподолье к югу от Доброполья. Это село на карте DeepState также обозначено как подконтрольное СОУ, «серая зона» начинается в 3 км от него.

На южно-донецком направлении подтверждено освобождение украинскими войсками села Андреевка-Клевцово (до 2024 года — Искра).

В украинских ССО отчитались, что освободили село Андреевка-Клевцово в Донецкой области в рамках контрнаступательной операции и взяли в плен 30 российских военнослужащих.

OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту 300-километровую линию обороны, построенную украинскими военными между Изюмом Харьковской области и Ореховом Запорожской области. В этой линии шириной в 100 метров имеется 67 проходов, а за ней расположено не менее 500 замаскированных позиций. По мнению исследователя, такие линии позволяют СОУ сдерживать российское продвижение, задействуя меньше личного состава.