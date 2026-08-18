«Ад на земле» для ВСУ на левом берегу Оскола, ракета «Фламiнго» поразила цех РКЦ «Прогресс» в Самаре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении ситуация для украинских войск на левом берегу Оскола характеризуется как «ад на земле»
- Между Изюмом в Харьковской области и Ореховом в Запорожской области возведена украинская оборонительная линия длиной 300 км
- Российский ракетный удар по харьковскому поселку Печенеги — погибли 10 человек, еще 17 человек пострадали
- Минобороны РФ отчиталось о 1671 сбитом украинском дроне за сутки — это новый рекорд за время войны
- Спутниковые снимки подтверждают попадание ракет «Фламiнго» по одному из цехов РКЦ «Прогресс» в Самаре
- Ущерб от украинских атак на складские комплексы Wildberries приближается к триллиону рублей
- «Важные истории» — темпы набора контрактников в ВС РФ вернулись к уровню 2025 года
- Минобороны Украины — на каждый потраченный $1 российской стороне наносится ущерб в $5
Обстановка на фронте
На купянском направлении ситуация для украинских войск на левом берегу Оскола характеризуется как «ад на земле».
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников характеризует ситуацию на левобережье реки Оскол как «ад на земле»: по его сведениям, подразделения СОУ находятся под постоянным огнем артиллерии, ударами дронов и КАБ и не имеют возможности получать нормальное снабжение и проводить ротации, поскольку отделены от основных сил рекой. На правом берегу ВС РФ также атакуют украинские логистические маршруты, сообщает Мирошников. Обозреватель добавляет, что обстановка на направлении в целом «близкая к катастрофической».
На славянском направлении Минобороны РФ отчитывается о приближении к Славянску с востока.
Минобороны РФ отчиталось о захвате села Ореховатка к востоку от Славянска. Согласно карте DeepState, это село остается под контролем СОУ и отстоит на 2,5 км от «серой зоны».
На покровском направлении сообщают о продвижении российских военных к югу от Доброполья.
Минобороны РФ также отчиталось об оккупации села Красноподолье к югу от Доброполья. Это село на карте DeepState также обозначено как подконтрольное СОУ, «серая зона» начинается в 3 км от него.
На южно-донецком направлении подтверждено освобождение украинскими войсками села Андреевка-Клевцово (до 2024 года — Искра).
В украинских ССО отчитались, что освободили село Андреевка-Клевцово в Донецкой области в рамках контрнаступательной операции и взяли в плен 30 российских военнослужащих.
OSINT-исследователь Клеман Молен нанес на карту 300-километровую линию обороны, построенную украинскими военными между Изюмом Харьковской области и Ореховом Запорожской области. В этой линии шириной в 100 метров имеется 67 проходов, а за ней расположено не менее 500 замаскированных позиций. По мнению исследователя, такие линии позволяют СОУ сдерживать российское продвижение, задействуя меньше личного состава.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 10 по 16 августа зона украинского контроля на карте DeepState увеличилась на 96 кв. км, тогда как за 3 недели до этого — уменьшилась в общей сложности на 61 кв. км. Стоит отметить, что эти данные не отражают динамику на фронте в разрезе по неделям, поскольку DeepState наносит на карту украинские успехи с задержкой до нескольких месяцев из соображений операционной безопасности.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 18 августа 147 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (111 БПЛА — 76% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания беспилотников в 19 локациях, а также падение обломков в трех локациях.
В Молдове накануне вечером взорвался неизвестный летательный объект. В Минобороны страны сообщили, что военные зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным летательным объектом, который двигался со стороны Кучургана в направлении Тирасполя. Позже объект исчез с радаров и взорвался, загорелась растительность. По информации ВВС ВСУ, границу Молдовы мог пересечь российский дрон-ракета «Бандероль».
Накануне вечером на один из районов Запорожья был совершен налет БПЛА. В результате погибли два человека, частично разрушен жилой дом, сообщили в ГСЧС. Между тем Z-канал пишет, что под удар попали Запорожский трансформаторный завод и Запорожский завод высоковольтной аппаратуры.
Тот же канал сообщает, что ночью были атакованы логистические центры в Броварах в Киевской области, в том числе распределительный центр национальной сети магазинов EVA. Местные власти писали, что в Броварском районе в результате ночных атак были повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом. Информация о пострадавших не поступала.
За минувшие сутки в Сумской области три человека погибли и еще трое пострадали в результате ударов дронов и подрыва на взрывчатом предмете, сообщили в Национальной полиции Украины. В Херсонской области жертвами ударов и обстрелов стали два человека, еще 10 были ранены, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. В Херсоне утром на мине подорвался 71-летний местный житель, он госпитализирован.
Пять человек, в том числе девятилетний мальчик, получили ранения в Изюме в Харьковской области, сообщили в областной прокуратуре. Город был атакован РСЗО «Торнадо-С» рано утром. В результате утреннего ракетного удара по поселку Печенеги погибли 10 человек, еще 17 пострадали, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Удар, как сообщается, двумя «Бандеролями» пришелся по центру поселка, где расположены кафе, почта и магазины. Владимир Зеленский прокомментировал этот удар и пообещал справедливый ответ.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 17 августа 316 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 18 августа был перехвачен 791 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В отдельном сообщении ведомство заверяет, что за прошедшие сутки над территорией России был сбит 1671 дрон, передает «Интерфакс». Если верить сообщению Минобороны РФ, СОУ вновь установили рекорд по запуску БПЛА.
Инсайдерский канал «Досье Шпиона» сообщил, что 15 августа в оккупированном Ялынском в Донецкой области два беспилотника атаковали склад боеприпасов, после чего начались пожар и детонация. В тот же день в районе Осипенко в оккупированной части Запорожской области была атакована автоколонна: уничтожены два грузовика и поврежден автомобиль сопровождения. По сведениям канала, двое российских военнослужащих погибли.
Bloomberg сообщил об атаке 16 августа на греческий танкер Skiros у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске после трехнедельного перерыва. Судно было атаковано после погрузки и, по сведениям источников издания, перевозило российскую нефть, хотя через КТК в основном экспортируется казахстанская. Ранее сообщалось, что украинские силы согласились не атаковать суда у терминала КТК при условии, что они не перевозят российскую нефть или другие российские грузы, не принадлежат России и не находятся под украинскими санкциями.
Новый виток топливного кризиса в России распространился на 30 регионов и дотянулся до Москвы, пишет Reuters. На заправки выстроились очереди, цены на бензин взлетели.
Спутниковый снимок подтверждает (1, 2) попадание ракетами «Фламінго» по корпусу монтажа бортовой электроники 106А РКЦ «Прогресс» в Самаре в ночь на 15 августа. Украинский канал Exilenova+ уточняет, что в результате взрыва образовался пролом длиной 85 м и шириной 35 м.
ВМС ВСУ сообщили, что удар по производящему твердое ракетное топливо комбинату «Каменский» в Ростовской области в ночь на 16 августа был нанесен крылатыми ракетами «Нептун».
Ночью в Ногинске, в рабочем поселке Обухово, беспилотник попал по складу Wildberries в районе индустриального парка «Атлант-парк», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьëв. По его словам, пожар локализовали, никто не пострадал. В компании также подтвердили атаку: как утверждается, обломки задели стену здания, логистический комплекс получил незначительные повреждения, товары не пострадали, а сотрудников заранее эвакуировали.
Всего за ночь и утро над Московской областью сбили более 150 беспилотников, утверждает Воробьëв. В Раменском округе при падении дрона на частный дом 10-летняя девочка получила осколочное ранение. Еще два человека пострадали в Богородском округе и Коломне. По словам чиновника, в Павлово-Посадском округе полностью сгорел частный дом и загорелась крыша многоквартирного дома. В Богородском повреждены три дома, в Коломне загорелся павильон у торгового центра «Глобус», были повреждены здания загса, магазина и жилого дома. Повреждения также зафиксировали в Котельниках и Электростали. В «Мособлэнерго» сообщили, что без света остались более 5 тысяч потребителей (по данным ТАСС, более 10 тысяч) и 46 социально значимых объектов в Ликино-Дулëве и Орехово-Зуеве. Компания связала отключение с повреждением сетевого оборудования, не указав причину.
Мэр Сергей Собянин сообщил, что с вечера 17 августа в Москве и Подмосковье сбили 197 дронов, а всего «в сторону Московского региона» летели 620 беспилотников.
В Калужской области силы ПВО за вечер и ночь уничтожили 25 беспилотников, утверждает губернатор Владислав Шапша. В одном из населенных пунктов Малоярославецкого округа обломки повредили три нежилых строения, обошлось без пострадавших. В Рязанской области при атаке пострадали три человека, а в Рязанском округе повреждены три частных дома, сообщил губернатор Павел Малков.
После удара по складу Wildberries в индустриальном парке «Коледино» в подмосковном Подольске маркетплейс потерял треть всех площадей. Ущерб от атаки на этот крупнейший из остававшихся склад компании оценивается в 78 млрд рублей, сообщил аналитик Data Insight Сергей Семко. Как подсчитали «Важные истории», к 17 августа маркетплейс потерял около 31% всех своих складских площадей — 1,72 млн кв. м. Общий ущерб от атак на склады Wildberries приближается к триллиону рублей.
Один человек погиб, еще 17 человек пострадали в результате атаки БПЛА вблизи остановки общественного транспорта в оккупированном Энергодаре, сообщил «глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 августа по 20:00 17 августа стало известно как минимум о 25 погибших и 87 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
«Важные истории» подсчитали на основе данных федерального бюджета, что за первое полугодие 2026 года выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ получили 131,3 тысячи человек, из них 60,1 тысячи — во втором квартале. Это примерно соответствует уровню первой половины 2025 года — 127,5 тысячи человек. По оценке издания, после снижения в конце 2025-го — начале 2026 года темпы набора стабилизировались на уровне чуть более 700 человек в день.
Число заключенных в Алтайском крае за четыре года сократилось вдвое, а за десять лет — с 15–17 тысяч до 5–6 тысяч человек, сообщил региональный омбудсмен Антон Васильев. Одной из причин он назвал возможность подписать контракт с Минобороны РФ для участия в войне с Украиной. По словам Васильева, сокращение числа заключенных наблюдается по всей России и в некоторых регионах уже привело к закрытию части колоний.
На войне против Украины погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 числятся пропавшими без вести, сообщил глава МИД страны Сэмюэл Окудзето Аблаква после переговоров с Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс». Стороны договорились работать над прекращением нелегальной вербовки ганцев в российскую армию. Лавров заявил, что Минобороны РФ рассмотрит обращение Ганы, и признал, что часть иностранцев заключает контракты с российской армией по финансовым причинам.
Минобороны Украины со ссылкой на данные системы Mission Control заявило, что в июне на каждый доллар, потраченный Силами обороны на поражение целей, российская сторона несла потери примерно на $5. В среднем поражение одного военнослужащего обходилось СОУ в $3032, единицы техники — в $2674, объекта инфраструктуры — в $1487. Через Mission Control, которая фиксирует применение беспилотных систем и позволяет оценивать экономическую эффективность ударов, еженедельно проходит около 50 тысяч боевых миссий.
О главных событиях войны 17 августа 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ расширяют зону контроля к югу от Доброполья, попытка ракетного удара по изготовителю ракет «Союз» в Самаре. Что происходит на фронте
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