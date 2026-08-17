За четыре года число заключенных в Алтайском крае сократилось вдвое, они уходят на войну — омбудсмен

Число заключенных в колониях Алтайского края за последние четыре года сократилось почти вдвое. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев, передают «Вести Алтай». По его словам, за последние 10 лет число заключенных снизилось еще заметнее: с 15–17 тысяч человек до нынешних 5–6 тысяч.

Одной из причин снижения числа заключенных омбудсмен назвал возможность заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на войну с Украиной. Кроме того, Васильев отметил такие факторы, как общее снижение числа зарегистрированных преступлений и то, что за некоторые преступления, например, экономические, суды стали чаще назначать наказания, не связанные с лишением свободы.

По словам Васильева, тенденция к снижению числа заключенных наблюдается по всей стране. В некоторых регионах, например, в Красноярском крае, Свердловской и Владимирской областях, это привело даже к закрытию части колоний, отметил алтайский омбудсмен. О планах закрыть несколько колоний в Красноярском крае еще в 2024 году сообщал уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов.

ФСИН с конца 2022 года перестала публиковать статистику по численности заключенных в России, по которой можно было оценить масштабы вербовки в пенитенциарных учреждениях. Только в мае 2026 года директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев признал, что число заключенных в российских СИЗО и исправительных колониях с 2021 года сократилось примерно в полтора раза. Среди причин он назвал «работу по подбору контрактников».

В мае 2025 года Би-би-си и «Медиазона» писали, что жители бедных и удаленных регионов России гибнут на войне в десятки раз чаще москвичей. По числу потерь на 10 тысяч мужчин лидировала Тыва — 120 смертей, за ней шли Бурятия (91) и Республика Алтай (89). В Москве этот показатель — 3.