Губернатор НАО сказала Путину, что на войну ушел каждый десятый мужчина. Около 2 тысяч — по подсчетам The Insider на основе данных Росстата

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт на встрече с Владимиром Путиным отчиталась, что контракт с Минобороны подписал каждый десятый мужчина региона:

«Это, знаете, тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать Родину».

По последней опубликованной оценке Архангельскстата, которые изучил The Insider, на 1 января 2025 года в НАО проживали около 41,9 тысячи человек. Данные о составе населения по полу в последний раз публиковались на 1 января 2024 года: тогда в округе насчитывалось 20 тысяч мужчин при общей численности населения 42,2 тысячи человека.

Таким образом, если Гехт подразумевала всех жителей мужского пола, каждый десятый соответствует примерно двум тысячам человек. Если губернатор учитывала только совершеннолетних мужчин, число подписавших контракт должно быть меньше. Методологию своего подсчета она не раскрыла.

«Медиазона» и Русская служба Би-би-си поименно подтвердили гибель 133 жителей НАО на войне в Украине. Среди них 51 доброволец, 21 завербованный заключенный и восемь мобилизованных. При сопоставлении с приблизительной оценкой числа отправившихся на войну подтвержденные погибшие составляют около 6,7%. Этот показатель не отражает окончательный уровень потерь: поименный список включает только смерти, подтвержденные по открытым источникам.

В октябре 2025 года Гехт приводила другую оценку: по ее словам, в зоне боевых действий находился каждый пятый мужчина округа. Тогда губернатор называла численность населения региона — 41,9 тысячи человек — и уточняла, что речь идет как о контрактниках, так и о мобилизованных.

Формально ее заявления относятся к разным показателям: в 2025 году она говорила о находившихся в зоне войны, а теперь — о подписавших контракт. Почему новая оценка оказалась вдвое ниже предыдущей, Гехт не объяснила.

По переписи 2021 года, в НАО проживали 6713 ненцев, составлявших 16,2% населения региона. Определить число ненцев среди 133 погибших жителей округа невозможно.

The Insider писал, что российские власти активно набирали военнослужащих в бедных регионах и национальных республиках. Уже к сентябрю 2022 года как минимум 44 региона сформировали или объявили о создании более 70 добровольческих подразделений, часть из них появилась в национальных субъектах. В Бурятии, Тыве, Калмыкии и Якутии после начала вторжения возникли движения, помогавшие военнослужащим расторгать контракты и возвращаться домой.

В декабре 2024 года The Insider рассказывал о 20-летнем срочнике из семьи нивхов Никите Молочковском. Экспертиза признала поддельной его подпись под контрактом с Минобороны, однако молодого человека успели отправить на войну, где он погиб. Тогда же стало известно о гибели Ивана Таймагыра, одного из последних представителей коренного малочисленного народа кереков: при переписи 2021 года кереком назвали себя 23 человека.

Жители бедных и удаленных регионов России гибнут на войне в десятки раз чаще москвичей, писали СМИ. На каждые 10 тысяч мужчин в Тыве приходилось 120 подтвержденных погибших, в Бурятии — 91, в Республике Алтай — 89, а в Москве — три.