Беспилотник попал в склад Wildberries в Подмосковье. Тысячи человек остались без света

Беспилотник попал в склад Wildberries в районе индустриального парка «Атлант-парк» в Богородском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьëв. По его словам, пожар локализовали, никто не пострадал. В компании также подтвердили атаку: как утверждается, обломки задели стену здания, логический комплекс получил незначительные повреждения, товары не пострадали, а сотрудников эвакуировали заранее.
Всего за ночь и утро над Московской областью сбили более 150 беспилотников, утверждает Воробьëв. В Раменском округе при падении дрона на частный дом 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти. В Богородском округе пострадала женщина, в Коломне — 27-летний мужчина.
В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, а в Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, жителей эвакуировали. Astra установила, что пожар произошел в доме № 6 в Большом Железнодорожном проезде, рядом с которым нет военных объектов. По оценке издания, беспилотник, вероятно, упал в результате работы ПВО.
По словам губернатора, в Котельниках загорелись строительные леса и изоляционные материалы строящегося жилого комплекса. Речь идет о многоэтажном доме № 5 на Кузьминской улице, в который, вероятно, попали обломки сбитого беспилотника, пишет Astra.
В Коломне загорелся торговый павильон возле торгового центра «Глобус».
В городе повреждены здания ЗАГСа и магазина, а также окна жилого дома на Советской площади, добавил Воробьëв.
В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, частные дома получили повреждения в Раменском и Богородском округах. В «Мособлэнерго» сообщили, что без света остались более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов в Ликино-Дулëве и Орехово-Зуеве. Компания связала отключение с повреждением сетевого оборудования, но не уточнила его причину.
Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону столицы летели 620 беспилотников, из которых 180 якобы уничтожили над город и областью. После этого он отчитался о перехвате еще 17 дронов, летевших на Москву. О последствиях атаки в столице Собянин не сообщал.
В Калужской области силы ПВО за вечер и ночь уничтожили 25 беспилотников, утверждает губернатор Владислав Шапша. В одном из населенных пунктов Малоярославецкого округа обломки повредили три нежилых строения, пострадавших нет. В Рязанской области при атаке пострадали три человека, двое из них госпитализированы, а в Рязанском округе повреждены три частных дома, сообщил губернатор Павел Малков.
Всего за ночь над российскими регионами, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями сбили 791 беспилотник, отчитались в Минобороны РФ. Независимого подтверждения этой цифры нет.