Беспилотник попал в склад Wildberries в Подмосковье. Тысячи человек остались без света

Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону столицы летели 620 беспилотников, из которых 180 якобы уничтожили над город и областью. После этого он отчитался о перехвате еще 17 дронов, летевших на Москву. О последствиях атаки в столице Собянин не сообщал.

В Калужской области силы ПВО за вечер и ночь уничтожили 25 беспилотников, утверждает губернатор Владислав Шапша. В одном из населенных пунктов Малоярославецкого округа обломки повредили три нежилых строения, пострадавших нет. В Рязанской области при атаке пострадали три человека, двое из них госпитализированы, а в Рязанском округе повреждены три частных дома, сообщил губернатор Павел Малков.

Всего за ночь над российскими регионами, аннексированным Крымом, Черным и Азовским морями сбили 791 беспилотник, отчитались в Минобороны РФ. Независимого подтверждения этой цифры нет.