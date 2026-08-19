На заправках «Газпром нефти» и «Татнефти» в Москве ввели лимиты на продажу топлива — РБК

На нескольких сетях АЗС в Москве ввели лимиты на продажу топлива, выяснило РБК, обзвонив горячии линии компаний. Так, представитель «Газпром нефти» сообщил, что в столице вырос спрос на топливо для автомобилей, в связи с чем бензин и дизель продаются в объеме до 40 литров в бак.

Лимит на отпуск топлива ввели и на заправках «Татнефти» — до 50 литров бензина, до 60 литров дизтоплива. На горячей линии «Нефтьмагистрали» сообщили, что по состоянию на вечер 18 августа бензин АИ-95 был только на одной заправке. Сообщается, что на многих московских АЗС ночью и утром 19 августа наблюдались очереди.

Накануне глава Минэнерго Сергей Цивилёв признал, что в России на автозаправках есть очереди. Министр заявил, что в его ведомстве «активно работают, чтобы эту проблему ликвидировать». «Известия» со ссылкой на данных сервиса «ГдеБЕНЗ» писали, что по состоянию на 16 августа бензин и дизель были в наличии лишь на 28,1% российских АЗС.

Топливный кризис продолжается в России с конца мая и связан прежде всего с последствиями постоянных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. В конце июля власти сообщали о стабилизации ситуации, начали отменять ранее введенные лимиты на продажу топлива. Однако в августе началась новая волна ограничений: с 10 по 15 августа как минимум шесть регионов вернули или ужесточили лимиты на продажу бензина. В Калужской, Липецкой и Оренбургской областях, в частности, ввели заправку автомобилей по четным и нечетным дням в зависимости от номера машины, в ряде регионов действуют ограничения на количество топлива в одни руки.

Весной и летом полностью или частично останавливали переработку как минимум 16 российских НПЗ, в том числе Волгоградский, Рязанский, Нижегородский, Омский, Московский, Саратовский и Сызранский. По подсчетам Reuters, уже к 10 июля производство бензина в России обеспечивало лишь около 65% сезонного спроса: ежедневный дефицит оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн. В июле часть предприятий начала возвращаться к работе, однако НПЗ общей мощностью более 45 млн тонн нефти в год к 20 июля еще не возобновили продажи топлива на Петербургской бирже.

11 августа после удара беспилотника полностью остановился Орский НПЗ. Власти Оренбургской области заявили, что восстановление поврежденного импортного оборудования может занять до 6 месяцев.