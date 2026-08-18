Глава Минэнерго признал очереди на заправках. Сам он заявил, что без проблем заправляет машину

Министр энергетики Сергей Цивилёв всё же согласился с наличием очередей на автозаправках в России. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. С начала топливного кризиса в стране прошло уже больше двух месяцев, и некоторые регионы, сперва отменившие лимиты на бензин, снова их возвращают.

Сам Цивилёв при этом заявил, что без проблем заправляет свою машину, поскольку ездит на дизеле. На бензиновых заправках он признал наличие очередей, но заверил, что в ведомстве «активно работают, чтобы эту проблему ликвидировать».