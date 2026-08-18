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Глава Минэнерго признал очереди на заправках. Сам он заявил, что без проблем заправляет машину

The Insider
Фото: РБК

Фото: РБК

Министр энергетики Сергей Цивилёв всё же согласился с наличием очередей на автозаправках в России. Об этом он сказал в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. С начала топливного кризиса в стране прошло уже больше двух месяцев, и некоторые регионы, сперва отменившие лимиты на бензин, снова их возвращают.  

Сам Цивилёв при этом заявил, что без проблем заправляет свою машину, поскольку ездит на дизеле. На бензиновых заправках он признал наличие очередей, но заверил, что в ведомстве «активно работают, чтобы эту проблему ликвидировать».

Telegramhttps://t.me/Yunashev_Live/108201

Заявление прозвучало на фоне второй волны топливного кризиса в России. Дефицит топлива на заправках возник еще в конце мая. В конце июля и первых числах августа власти регионов один за другим отчитывались о прохождении острой фазы и снимали лимиты, но позже их начали возвращать

Как писала газета «Известия», бензин и дизель по состоянию на 16 августа были в наличии лишь на 28,1% российских заправок. Эти данные основаны на подсчетах сервиса «ГдеБЕНЗ», куда информацию отправляют сами пользователи. Дефицит связан прежде всего с последствиями серии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эту связь власти также изначально не признавали: лишь в середине июля вице-премьер Александр Новак согласился, что дефицит возник «по понятным причинам» — из-за ударов беспилотников ВСУ. 

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