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Путин непублично отменил собственный указ об увольнении главного специалиста Генпрокуратуры по изъятию активов Сергея Бочкарева

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин отменил собственный указ об освобождении от должности начальника главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры Сергея Бочкарёва, известного как главный специалист ведомства по изъятию активов в доход государства. Первым об этом 19 августа сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», позднее возвращение Бочкарёва на прежнюю должность подтвердил источник «Фонтанки».

«ВЧК-ОГПУ»

«ВЧК-ОГПУ»

Бочкарёва уволили, а затем восстановили непубличными указами президента. The Insider не обнаружил указ № 510 от 27 июля об освобождении от должности Бочкарёва ни на сайте Кремля, ни на официальном портале правовой информации. В открытом доступе отсутствуют и соседние указы № 508–511. Не опубликован и указ № 590 от 18 августа, фотографию которого распространил «ВЧК-ОГПУ». Согласно действующему порядку, акты президента подлежат обязательной публикации, за исключением документов или их частей, содержащих государственную тайну либо сведения конфиденциального характера.

Увольнение Бочкарёва, о котором стало известно в конце июля, происходило на фоне разногласий вокруг работы его управления. Источники «Коммерсанта» ранее сообщали, что генпрокурор Александр Гуцан был недоволен Бочкарёвым. При этом до увольнения Бочкарёва рассматривали как возможного кандидата на переход в Верховный суд вслед за бывшим генпрокурором Игорем Красновым, однако, по данным газеты, в судебную систему его не взяли. «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что именно Краснов добивался возвращения Бочкарёва в Генпрокуратуру после увольнения.

«Коммерсантъ» также отмечал, что при Гуцане Генпрокуратура изменила подход к искам об изъятии активов, работой по которым руководил Бочкарёв. Гуцан публично критиковал ситуацию, когда конфискованное имущество после перехода государству использовалось неэффективно или продолжало приносить доход прежним владельцам.

Бочкарёв руководил исковой работой Генпрокуратуры по обращению в государственную собственность крупных частных активов. В частности он и его подчиненные представляли ведомство в делах об изъятии аэропорта Домодедово, производителя макарон «Макфа» и холдинга «Южуралзолото», а ранее Бочкарёв представлял обвинение по делу о конфискации миллиардов рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

При Бочкарёве Генпрокуратура нередко чрезвычайно высоко оценивала стоимость изымаемых активов. Так, стоимость Домодедово первоначально оценивалась ведомством в 1 трлн рублей, однако впоследствии аэропорт ушел с аукциона менее чем за 70 млрд рублей.

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