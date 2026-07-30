«Главного специалиста по изъятию активов» уволили из Генпрокуратуры — «Ъ»

Из Генпрокуратуры уволили начальника главного гражданско-судебного управления Сергея Бочкарева — главного «специалиста по национализации». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает «Ъ», уволили Бочкарева по его же собственному рапорту. Когда именно это произошло, неясно.

Бочкарев известен тем, что руководил работой по изъятию в доход государства активов Домодедово, компании «Макфа» и холдинга «Южуралзолото». Чиновник и его подчиненные выступали на судебных заседаниях по этим делам, он также представлял интересы Генпрокуратуры в Госдуме, добиваясь снятия иммунитета с некоторых депутатов.

При этом в делах, которыми руководил Бочкарев, стоимость активов оценивалась часто очень высоко, что потом не соответствовало действительности: Домодедово, например, изначально оценивался ведомством в 1 трлн рублей, а в итоге ушел с аукциона менее чем за 70 млрд.

Как ранее писали СМИ, главный «специалист по изъятию активов» мог уйти в Верховный суд. Однако, по данным «Коммерсанта», в судебную систему его не взяли. Теперь Бочкарев, вероятно, займется научной и преподавательской деятельностью — возможно, станет проректором одного из университетов.

Причина увольнения Бочкарева неясна. По данным источников газеты, его работой был недоволен генпрокурор Александр Гуцан. Кроме того, под его руководством был изменен подход к исковой работе ведомства. Он указывал на просчеты в деятельности Росимущества и приставов, а также на неэффективное управление национализированными активами.