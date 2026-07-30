Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

79.36

EUR

90.21

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

143

 

 

 

 

 

Новости

«Главного специалиста по изъятию активов» уволили из Генпрокуратуры — «Ъ»

The Insider
Фото: Сергей Бочкарев на суде по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко / «Коммерсантъ»

Фото: Сергей Бочкарев на суде по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко / «Коммерсантъ»

Из Генпрокуратуры уволили начальника главного гражданско-судебного управления Сергея Бочкарева — главного «специалиста по национализации». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ». 

Как отмечает «Ъ», уволили Бочкарева по его же собственному рапорту. Когда именно это произошло, неясно. 

Бочкарев известен тем, что руководил работой по изъятию в доход государства активов Домодедово, компании «Макфа» и холдинга «Южуралзолото». Чиновник и его подчиненные выступали на судебных заседаниях по этим делам, он также представлял интересы Генпрокуратуры в Госдуме, добиваясь снятия иммунитета с некоторых депутатов. 

При этом в делах, которыми руководил Бочкарев, стоимость активов оценивалась часто очень высоко, что потом не соответствовало действительности: Домодедово, например, изначально оценивался ведомством в 1 трлн рублей, а в итоге ушел с аукциона менее чем за 70 млрд. 

Как ранее писали СМИ, главный «специалист по изъятию активов» мог уйти в Верховный суд. Однако, по данным «Коммерсанта», в судебную систему его не взяли. Теперь Бочкарев, вероятно, займется научной и преподавательской деятельностью — возможно, станет проректором одного из университетов. 

Причина увольнения Бочкарева неясна. По данным источников газеты, его работой был недоволен генпрокурор Александр Гуцан. Кроме того, под его руководством был изменен подход к исковой работе ведомства. Он указывал на просчеты в деятельности Росимущества и приставов, а также на неэффективное управление национализированными активами. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  3. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны
  4. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  5. Не сезон: как война обрушила туризм в России

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте