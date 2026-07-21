Внуково присоединится к управлению аэропортом Домодедово. Ранее его владельцем стала структура Шереметьево

Аэропорт Внуково выкупит у Шереметьево 25% в его дочернем ООО «Перспектива», которое в начале этого года по итогам торгов стало владельцем группы компаний аэропорта Домодедово. Таким образом, контроль над Домодедово поделят два других столичных аэропорта. Об этом пишет РБК.

Сделку уже подтвердили в Шереметьево. АО «Международный аэропорт Внуково» войдет в состав участников «Перспективы» — он получит долю в размере 25,01% за 16,5 млрд рублей.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко назвал это решение необходимым для «оздоровления важной части московского авиаузла в лице аэропорта Домодедово». Внуково решили привлечь в качестве участника, чтобы повысить качество услуг, а также стабилизировать «производственную и финансово-экономическую деятельность». Василенко добавил, что фактическая цена сделки по покупке Домодедово превысила 140 млрд: его купили на аукционе за 66 млрд, а еще 75 млрд составляют долговые обязательства, который новый собственник должен погасить.

Во Внуково подтвердили сделку. Там отметили, что готовы поделиться своим опытом работы в техобслуживании судов, управлении грузовым комплексом, кейтеринге и системе обработки багажа.

Аэропорт Домодедово был национализирован в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры, которая утверждала, что бенефициары холдинга Дмитрий Каменщик и Валерий Коган владели стратегическим предприятием, являясь резидентами иностранных государств. Позже актив не раз пытались продать с аукциона: первая попытка провалилась, но в конце января этого года Домодедово достался новому собственнику в лице «дочки» Шереметьево за цену вдвое ниже первоначальной.