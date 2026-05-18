Национализированное «Южуралзолото» не смогли продать за 140 млрд рублей. Теперь цену готовы снизить вдвое

Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК), национализированной по иску Генпрокуратуры, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в сообщении системы ГИС «Торги», пишет «Интерфакс». Госпакет оценили в 140,4 млрд рублей, однако за неделю сбора заявок не нашлось ни одного покупателя.

Торги должны были пройти 18 мая. Для участия претендентам необходимо было внести задаток в размере 32,4 млрд рублей. По условиям аукциона, для признания его состоявшимся было достаточно даже одного участника, однако заявок не поступило вовсе.

После провала первых торгов Росимущество объявило, что уже 19 мая проведет так называемый голландский аукцион — с понижением цены. Стоимость актива смогут снизить до 50% от первоначальной оценки, то есть примерно до 81 млрд рублей. Шаг снижения составит 3,24 млрд рублей.

В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска национализировал активы главы «Южуралзолота» Константина Струкова по иску Генпрокуратуры. Суд проходил в закрытом режиме. Власти заявляли, что бизнес имеет «коррупционное происхождение». Незадолго до этого в офисах компании прошли обыски, а самого Струкова, по данным «Коммерсанта», сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Челябинска, когда он якобы собирался вылететь в Турцию. В компании это отрицали.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: четвертая по добыче и вторая по разведанным запасам золота. До иска Генпрокуратуры капитализация компании приближалась к 200 млрд рублей. Струков, входивший в список Forbes с состоянием $1,9 млрд, владел почти 68% акций компании. В последние годы российские власти национализировали десятки крупных активов, включая «Макфу», Челябинский электрометаллургический комбинат и аэропорт Домодедово.

