Путин передал акции национализированного издательства «Музыка» фонду своего «кошелька» — виолончелиста Ролдугина

Владимир Путин подписал указ о передаче акций крупнейшего в стране нотного издательства «Музыка», национализированного в прошлом году, фонду «Талант и успех». Этот фонд был создан в 2014 году на базе образовательного центра «Сириус». Его соучредителем и председателем правления стал виолончелист Сергей Ролдугин, а попечительский совет возглавил сам Путин.

В документе указано, что в течение полугода фонду будут переданы находящиеся в федеральной собственности 10 849 обыкновенных именных акций «в целях развития образования в области музыкального искусства».

В сентябре прошлого года суд национализировал издательство «Музыка» по иску Генпрокуратуры. Генпрокуратура обвинила гендиректора издательства Марка Зильберквита в попытке незаконной приватизации предприятия. По версии следствия, в 2012 году он организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций издательства «Музыка», победителем которого стало подконтрольное ему издательство «Гамма-Пресс». Сумма сделки составила около 8,4 млн рублей. В результате этой операции уникальная нотная библиотека издательства, создававшаяся с 1918 года, фактически перешла в частные руки, что противоречит российскому законодательству.

В 2023 году суд в Цюрихе осудил четырех менеджеров дочерней компании «Газпромбанка», которые помогли Ролдугину перевести миллионы франков из России на швейцарские счета, не проверив происхождение денег. Как писал позднее The Insider, эти счета были частью масштабной офшорной схемы. С ее помощью из России выводились деньги «Северо-Западной концессионной компании», принадлежащей другу Путина Аркадию Ротенбергу. При этом швейцарская прокуратура признавала, что Ролдугин, помогавший в осуществлении этой схемы, был лишь номинальным бенефициаром и действовал, вероятно, в интересах самого Путина.