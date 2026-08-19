Автодилеры сообщают о перебоях с моторными маслами в России и резком росте цен

Российские автодилеры и автосервисы сообщили о перебоях с поставками моторных масел, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. По данным опрошенных компаний, отдельные позиции за последние три месяца подорожали до 40%, а импортные масла — вдвое, но о полномасштабном дефиците участники рынка пока не говорят.

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев рассказал, что за последние два месяца закупочные цены выросли в 1,5–2 раза, а сроки поставки увеличились с двух дней до двух недель. В Fit Service оценивают подорожание масел с начала года в 15–20%, при этом рост цен на отдельные продукты достигал 40%. В «Рольфе» сообщили, что импортные масла подорожали вдвое.

Сильнее всего перебои затронули премиальные и оригинальные масла, в том числе продукцию Shell, Castrol, BMW и группы Volkswagen. Физического дефицита масел российского производства пока нет, однако периодически пропадают продукты конкретной вязкости или с определенными допусками для отдельных моделей автомобилей, утверждают собеседники. Одной из причин они считают нехватку импортных присадок — добавок, которые улучшают характеристики масла.

Часть участников рынка связывает перебои с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограниченной доступностью отдельных видов сырья. Дополнительные сложности создала ситуация в Ормузском проливе, из-за которой выросла стоимость сырья, морских перевозок и страхования грузов. «Лукойл», «Газпром нефть» и производитель автохимии «Тосол-синтез» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Спрос на масла также растет из-за возвращения бензина пониженных экологических классов. Правительство России 5 августа разрешило до июля 2027 года производить, импортировать и продавать топливо стандартов «Евро-2» — «Евро-4», а 18 августа Петербургская биржа начала торги таким бензином. Из-за повышенного содержания серы топливо быстрее изнашивает масло и способно повредить современные двигатели, поэтому опрошенные «Коммерсантом» эксперты рекомендуют сократить интервал между заменами масла в 1,5–2 раза.

Перебои с маслами возникли на фоне продолжающегося в России топливного кризиса, связанного в том числе с последствиями украинских ударов по НПЗ. По данным пользовательского сервиса «ГдеБЕНЗ», которые приводил The Insider, 16 августа бензин и дизель были доступны на 28,1% российских АЗС против 41% неделей ранее. Утром 19 августа некоторые сети заправок в Москве ограничили продажу топлива до 40–60 литров на автомобиль.