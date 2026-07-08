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Новости

Власти Липецкой области анонсировали продажу топлива в зависимости от госномеров и четных и нечетных дней

The Insider
Фото: Региональные новости

Фото: Региональные новости

В Липецкой области рассматривают возможность новой схемы отпуска бензина, которая зависит от госномеров и четных и нечетных дней месяца. Меру анонсировал губернатор региона Игорь Артамонов. 

Схема предполагает, что по четным дням бензин смогут получать водители автомобилей, у которых цифровая часть номеров начинается с четных цифр: 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням заправляться смогут, наоборот, водители с номерами, начинающимися с 1, 3, 5, 7 или 9.

Артамонов также оценил, сколько регион недополучает топлива каждый день. По его словам, ежедневная недопоставка бензина в область сейчас — порядка 500 тонн. Он связывает дефицит с «повреждениями нефтеперерабатывающих заводов» и сбоями в их работе: 

«Повторю то, о чем писал вчера. Большинство АЗС сетей Тебойл“ и Лукойл“ сейчас не работают... Вся основная нагрузка легла на АЗС компании Роснефть“. <...> К сожалению, оснований говорить, что в ближайшие дни ситуация со снабжением региона бензином станет лучше, пока нет». 

Ранее подобную схему продажи в зависимости от четных и нечетных дней и госномеров машин также анонсировали власти Нижегородской области. Первым регионом, который ввел такую систему продажи топлива, стала Орловская область. 

Дефицит топлива охватил практически всю территорию России и оккупированные украинские территории на фоне постоянных ударов, которые украинская армия наносит по российским НПЗ.

При этом федеральные власти весь июнь отрицали дефицит топлива и объясняли его совсем другими причинами. Например, вице-премьер Александр Новак выдвигал версию, согласно которой перебои с топливом — это «отдельные случаи», а связаны они в основном с «логистическими изменениями поставок с НПЗ на конкретные нефтебазы и АЗС». На этой неделе он, впрочем, упомянул, что причина не только в повышенном летнем спросе, но и во «внеплановых ремонтах НПЗ», а саму ситуацию назвал «напряженной».  

Владимир Путин впервые прокомментировал топливный кризис в конце прошлого месяца в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Тогда он признал, что украинские удары по инфраструктурным объектам «создают проблемы», в стране есть «определенный дефицит» топлива — особенно в плане снабжения Крыма и Севастополя, но он «не критический».

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