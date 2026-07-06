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Новости

В Нижегородской области начнут тестировать механизм продажи топлива по QR-кодам

The Insider
Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Власти Нижегородской области ввели лимит на продажу бензина — до 40 литров в одни руки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин. «На АЗС „Лукойла“ уже приступают к реализации», — уточнил глава области.

Кроме того, по словам Никитина, начнется тестирование механизма отпуска топлива по QR-кодам, «чтобы справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС». Сначала систему опробуют на ограниченной территории с тем, чтобы при необходимости распространить практику на всю область.

«Для сокращения очередей и распределения трафика прорабатывается продажа бензина на АЗС по четным дням для автомобилей с госномерами, начинающимися с цифр 0, 2, 4, 6, 8, и по нечетным дням — для машин с номерами, начинающимися с цифр 1, 3, 5, 7, 9», — написал Никитин.

В конце июня продажу топлива по QR-кодам начали в аннексированном Севастополе. Там отпускают по 20 литров на автомобиль.

Дефицит топлива охватил практически всю территорию России и оккупированные украинские территории на фоне постоянных ударов, которые украинская армия наносит по российским НПЗ. В конце июня Владимир Путин признал дефицит, однако назвал его «не критическим».

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