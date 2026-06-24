Цена нефти марки Brent опустилась ниже $75 впервые с начала американо-израильской военной операции против Ирана

Цена на нефть марки Brent за сутки упала на 3% и достигла самого низкого уровня с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Стоимость августовских фьючерсов на бирже ICE днем опустилась ниже $75 за баррель. Почти на 3% — до $71 — подешевела и американская нефть марки West Texas Intermediate.

Эксперты связывают снижение цен с первыми признаками оживления движения танкеров в Ормузском проливе. Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер в комментарии агентству Reuters предположил, что если санкции против Ирана будут смягчены, страна сможет довольно быстро нарастить добычу и экспорт благодаря значительным запасам нефти, уже находящимся на танкерах. В таком случае речь может идти скорее о неделях, чем о месяцах.

Ормузский пролив оказался одним из ключевых пунктов переговоров между США и Ираном после того, как Тегеран заблокировал этот маршрут на фоне войны. Через пролив проходит около пятой части мировых нефтяных поставок, поэтому его закрытие сразу стало фактором роста цен на нефть.

На прошлой неделе Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Сейчас стороны ведут переговоры — после их недавнего раунда в Швейцарии Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.

Однако договоренности остаются неустойчивыми. Вашингтон и Тегеран уже не в первый раз объявляют то об открытии, то о закрытии Ормузского пролива. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об открытии пролива для судоходства еще 18 июня. Позже, 20 июня, иранские власти объявили о приостановке движения судов из-за ударов Израиля по Ливану. Американские военные остановку движения судов отрицали.