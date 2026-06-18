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Трамп подписал предварительное соглашение с Ираном. Согласно распространенному СМИ тексту, единственная уступка Тегерана — отказ от ЯО

The Insider
Дональд Трамп показывает только что подписанное соглашение с Ираном. Кадр из видео, опубликованного Белым домом

Дональд Трамп показывает только что подписанное соглашение с Ираном. Кадр из видео, опубликованного Белым домом

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном. Это произошло вечером 17 июня в Версале, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Видео подписания опубликовано в Twitter-аккаунтах Белого дома и Макрона.

«Это соглашение открывает путь к прочной и долговременной мирной жизни и позволяет вновь открыть Ормузский пролив», — написал французский президент.

X (Twitter)https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2067400239657410963

«Это было непросто», — прокомментировал подписание документа Трамп, передает CNN. Как рассказал телеканалу американский чиновник, после того как Трамп подписал соглашение, США отправили иранцам фотографию документа. 

После этого бумагу подписал и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иранские государственные медиа опубликовали его фото с подписанным документом.

Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан

Фото: IRNA

Согласно тексту, распространенному американскими СМИ, соглашение включает 14 пунктов и представляет собой «меморандум о взаимопонимании». В документе подчеркивается, что стороны обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение 60 дней.

Ключевые пункты меморандума:

  • Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран и их союзники подписывают этот Меморандум, чтобы объявить о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, в том числе в Ливане;
  • США и Иран обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга;
  • США снимут военно-морскую блокаду Ирана и обязуются вывести свои войска с территорий, находящихся в непосредственной близости к Ирану;
  • Ормузский пролив будет открыт;
  • США совместно с региональными партнерами обязуются разработать план реконструкции и экономического развития Ирана на сумму не менее $300 млрд;
  • санкции против Ирана, включая резолюции Совбеза ООН, будут отменены;
  • Иран обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие;
  • Иран сохранит нынешний статус-кво своей ядерной программы до заключения окончательно соглашения;
  • Минфин США до отмены санкций будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти и оказание сопутствующих услуг (банковские операции, страхование, транспортировка);
  • США предоставят Тегерану доступ к замороженным иранским активам.

Ранее в июне Израиль заявил, что ЦАХАЛ продолжит операции в южном Ливане и в Сирии, несмотря на соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

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