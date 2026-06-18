Трамп подписал предварительное соглашение с Ираном. Согласно распространенному СМИ тексту, единственная уступка Тегерана — отказ от ЯО

Президент США Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном. Это произошло вечером 17 июня в Версале, в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Видео подписания опубликовано в Twitter-аккаунтах Белого дома и Макрона.

«Это соглашение открывает путь к прочной и долговременной мирной жизни и позволяет вновь открыть Ормузский пролив», — написал французский президент.