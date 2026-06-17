Иран впервые за два месяца возобновил экспорт нефти

Иран экспортировал первые за два месяца поставки сырой нефти после достижения договоренности с США о прекращении американской морской блокады. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные компании TankerTrackers, занимающейся мониторингом морских перевозок.

По информации компании, подтвержденной спутниковыми снимками, как минимум два супертанкера Национальной иранской танкерной компании (NITC) пересекли линию блокады, установленную США. На борту судов находилось около 3,8 млн баррелей нефти.

Возобновление поставок произошло после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, призванном положить конец американской блокаде иранских портов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Ормузский пролив частично открыт в рамках достигнутых договоренностей. Позднее он уточнил, что пролив будет официально открыт после подписания соглашения в Женеве, которое запланировано на пятницу.

TankerTrackers специализируется на отслеживании танкерных перевозок и использует спутниковые данные для мониторинга экспорта нефти из стран, находящихся под санкциями.