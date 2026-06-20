США заявили, что через Ормузский пролив прошли 55 судов за день, несмотря на объявленное Ираном закрытие

Через Ормузский пролив 20 июня прошли 55 торговых судов, заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американские военные утверждают, что безопасное судоходство по международному водному пути сохраняется, хотя ранее в тот же день Иран объявил о закрытии пролива для всех типов судов.

В сообщении командования говорится, что корабли перевезли через пролив крупные партии грузов, включая более 17 млн баррелей нефти. США заявили, что их силы остаются в районе пролива для обеспечения свободы навигации и контроля за соблюдением соглашения с Ираном.

Американские военные также сослались на рекомендацию Объединенного центра морской информации JMIC, который на этой неделе подтвердил безопасный проход судов по выделенному маршруту. В документе при этом сказано, что в части акватории продолжается разминирование, а судам следует двигаться вдоль территориальных вод Омана.

Ранее центральный штаб Корпуса стражей исламской революции «Хатам аль-Анбия» объявил о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что США якобы нарушили первый пункт меморандума о завершении войны, а Израиль продолжает атаки на юг Ливана. В заявлении штаба говорилось, что закрытие пролива станет первым шагом ответа на действия противника.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в течение 60-дневного периода прекращения огня за проход через Ормузский пролив не будут взиматься сборы. По его словам, после этого срока пошлины также не появятся, если только США не введут их в случае срыва договоренностей — как компенсацию расходов за обеспечение безопасности стран Ближнего Востока.