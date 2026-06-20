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США заявили, что через Ормузский пролив прошли 55 судов за день, несмотря на объявленное Ираном закрытие

The Insider
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Через Ормузский пролив 20 июня прошли 55 торговых судов, заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американские военные утверждают, что безопасное судоходство по международному водному пути сохраняется, хотя ранее в тот же день Иран объявил о закрытии пролива для всех типов судов.

В сообщении командования говорится, что корабли перевезли через пролив крупные партии грузов, включая более 17 млн баррелей нефти. США заявили, что их силы остаются в районе пролива для обеспечения свободы навигации и контроля за соблюдением соглашения с Ираном.

Американские военные также сослались на рекомендацию Объединенного центра морской информации JMIC, который на этой неделе подтвердил безопасный проход судов по выделенному маршруту. В документе при этом сказано, что в части акватории продолжается разминирование, а судам следует двигаться вдоль территориальных вод Омана.

Ранее центральный штаб Корпуса стражей исламской революции «Хатам аль-Анбия» объявил о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что США якобы нарушили первый пункт меморандума о завершении войны, а Израиль продолжает атаки на юг Ливана. В заявлении штаба говорилось, что закрытие пролива станет первым шагом ответа на действия противника.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в течение 60-дневного периода прекращения огня за проход через Ормузский пролив не будут взиматься сборы. По его словам, после этого срока пошлины также не появятся, если только США не введут их в случае срыва договоренностей — как компенсацию расходов за обеспечение безопасности стран Ближнего Востока.

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